Малый бизнес США получил кредиты на сумму $500 миллиардов 1 3.05.2020, 20:58

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Займы выдаются миллионам компаний.

Федеральное Управление по делам малого бизнеса удовлетворило более 3,8 миллиона заявок на кредиты на общую сумму более 500 миллиардов долларов с 3 апреля, когда начала работать Программа защиты выплаты зарплат, призванная смягчить экономические последствия эпидемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении управления и министерства финансов США, передает «Голос Америки».

С начала второго раунда программы 27 апреля управление выдало около 2,2 миллиона кредитов на общую сумму 175 миллиардов долларов, отмечается в заявлении.

Второй раунд программы позволяет кредиторам выдавать под гарантии правительства условно-безвозвратные кредиты малому бизнесу, остановившему работу из-за эпидемии.

Средний размер кредита во втором раунде программы составил 79 тысяч долларов, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Правительственная программа антикризисной помощи малому бизнесу объемом 660 миллиардов долларов столкнулась с бюрократическими проблемами, технологическими сбоями и перенаправлением средств большим корпорациям. Она также сталкивается с проблемами, связанными с прощением этих поспешно выданных кредитов.