закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Помпео: Источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

5
  • 3.05.2020, 22:09
  • 3,890
Помпео: Источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

США располагают достаточными доказательствами того, что вирус вышел из стен лаборатории.

Американская разведка предоставила значительное количество доказательств того, что источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 стала лаборатория в Ухане, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, пишет zn.ua.

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории", - заявил глава Госдепартамента в эфире телеканала ABC News в воскресенье, 3 мая.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - подчеркнул он.

Помпео отметил, что ученые, которые исследуют ДНК SARS-CoV-2, говорят о естественном происхождении вируса.

При этом госсекретарь воздержался от ответа на вопрос, идет речь о случайно утечке вируса либо же о его намеренном распространении. Он также упрекнул власти КНР в препятствовании расследования обстоятельств вспышки COVID-19 в Ухане, которая переросла в пандемию и охватила весь мир.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу экспертов туда. Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу туда и в другие лаборатории в Китае, но Китайская компартия продолжает блокировать доступ", - резюмировал госсекретарь.

Напомним, 3 мая разведки США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады обнародовали совместный доклад, в котором говорится об ответственности КНР за распространение коронавируса SARS-CoV-2. Официальный Пекин утаивал информацию о том, что коронавирус передается от человека к человеку, запрещал передавать образцы SARS-CoV-2 западным вирусологам, репрессировал врачей, которые пытались привлечь внимание к новому заболеванию.

Авторы доклада не пришли к единому мнению о месте зарождения пандемии. Австралия считает, что вирус начал распространяться с рынка диких животных в Ухане, США настаивают: это была утечка из института вирусологии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что имеет доказательства утечки коронавируса. Белый дом приказал спецслужбам расследовать все сообщения о случаях заражения, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию.

А государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она не справилась с укрощением пандемии. 15 апреля Соединенные Штаты заявили о прекращении финансирования ВОЗ.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина