Помпео: Источником коронавируса стала лаборатория в Ухане 5 3.05.2020, 22:09

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США располагают достаточными доказательствами того, что вирус вышел из стен лаборатории.

Американская разведка предоставила значительное количество доказательств того, что источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 стала лаборатория в Ухане, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, пишет zn.ua.

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории", - заявил глава Госдепартамента в эфире телеканала ABC News в воскресенье, 3 мая.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - подчеркнул он.

Помпео отметил, что ученые, которые исследуют ДНК SARS-CoV-2, говорят о естественном происхождении вируса.

При этом госсекретарь воздержался от ответа на вопрос, идет речь о случайно утечке вируса либо же о его намеренном распространении. Он также упрекнул власти КНР в препятствовании расследования обстоятельств вспышки COVID-19 в Ухане, которая переросла в пандемию и охватила весь мир.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу экспертов туда. Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу туда и в другие лаборатории в Китае, но Китайская компартия продолжает блокировать доступ", - резюмировал госсекретарь.

Напомним, 3 мая разведки США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады обнародовали совместный доклад, в котором говорится об ответственности КНР за распространение коронавируса SARS-CoV-2. Официальный Пекин утаивал информацию о том, что коронавирус передается от человека к человеку, запрещал передавать образцы SARS-CoV-2 западным вирусологам, репрессировал врачей, которые пытались привлечь внимание к новому заболеванию.

Авторы доклада не пришли к единому мнению о месте зарождения пандемии. Австралия считает, что вирус начал распространяться с рынка диких животных в Ухане, США настаивают: это была утечка из института вирусологии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что имеет доказательства утечки коронавируса. Белый дом приказал спецслужбам расследовать все сообщения о случаях заражения, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию.

А государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она не справилась с укрощением пандемии. 15 апреля Соединенные Штаты заявили о прекращении финансирования ВОЗ.