закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

ВОЗ: Коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину

  • 3.05.2020, 22:30
  • 1,546
ВОЗ: Коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину

Мировая практика показывает, распространение коронавируса можно сдержать карантинными мерами.

Коронавирус SARS-CoV-2 будет представлять серьезную угрозу, пока не будет изобретена вакцина от инфекции. Об этом в интервью агентству Reuters (перевод — gordonua.com заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

При этом он отметил, что предпринимаемые мировыми правительствами карантинные меры показывают, что распространение коронавируса можно сдержать и "в этом смысле есть надежда".

По словам представителя ВОЗ, в глобальном плане ситуация с пандемией остается "очень, очень серьезной".

Он призвал государства возобновлять нормальную жизнь "с особой осторожностью и бдительностью".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразилось 3,47 млн человек, умерло 245 тыс., выздоровело около 1,11 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина