Подробности милицейской провокации в Гродно 43 30.05.2020, 8:13

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Терпеть больше нельзя.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

О подробностях произошедшего рассказал портал tut.by.

Вот 10-минутное видео, на котором видно, как развиваются события.

2 часа 50 минут после начала пикета в Гродно. К Сергею Тихановскому подходят две женщины и начинают задавать вопросы о том, зачем он собрал людей — «некоторые без маски!» — в эпидемию коронавируса. «Глава государства решил, что выборы проводить можно», — отвечает Тихановский.

Фото: tut.by

Далее женщины спрашивают, почему здесь нет Светланы Тихановской, настойчиво требуют ответов. Тихановский сворачивает беседу, говорит женщине в кепке, что она провокатор, уходит: «Я не хочу с вами разговаривать».

Фото: tut.by

Женщина идет за ним.

Фото: tut.by

«Слышишь, Сергей? Не убегайте, Сережа», — преследует Тихановского женщина. — «Слышишь, ты? Ты че, вообще офигел?»

Она догоняет блогера и хватает его за одежду.

«Уберите женщину, эта женщина — провокатор», — говорят в толпе.

«Что вы пристали к человеку?», — спокойно говорят женщине участники пикета по сбору подписей.

«На провокации не поддавайтесь», — уговаривает людей через рупор член инициативной группы.

Появляется милиция.

«Я задала вопрос человеку, он от меня убегает», — рассказывает женщина в кепке милиционерам.

Фото: tut.by

Они идут за Тихановским. Она — за ними.

Фото: tut.by

Милиционеры пытаются задержать Тихановского, хватают его за руки. (Потому что он не ответил на вопрос неизвестной женщины в кепке?)

Начинается потасовка. Люди недовольно кричат.

Двое мужчин — в зеленой куртке и черной кожаной — что-то делают рядом с милиционером — кажется, что в какой-то момент аккуратно кладут его на землю.

Фото: tut.by

Милиционер лежит.

Фото: tut.by

Позже кто-то помогает ему подняться. Тихановский уходит, слышны милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи». Тихановский идет спокойно, рассуждал о провокации. «О, уже работает ОМОН», — сказал он соратникам — и его задерживают. «Ребят, я ж ничего не нарушал», — говорит он напоследок.

Фото: tut.by

По данным гродненской милиции, после пикета задержаны 10 человек. По информации команды Тихановского вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей.

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