Власти в панике: МВД возбудило уголовное дело после задержания Сергея Тихановского 44 30.05.2020, 15:22

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Независимые СМИ отмечают, что вечером 29 мая против народного блогера была совершена провокация.

МВД прокомментировало задержание блогера Сергея Тихановского в Гродно, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые «применили насилие» в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью «воспрепятствования их законной деятельности». Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Следователями возбуждено уголовное дело за «насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел». Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы», — написано в сообщении.

Напомним, блогер Сергей Тихановский находится в ИВС РОВД Октябрьского района Гродно. Вместе с ним находится Дмитрий Фурманов. Также задержаны Евгений Розниченко и Николай Соляник . Всего десять человек.

Светлана Тихановская сообщила, что так как ночью в гродненских РОВД, куда она обращалась, ей не предоставили информацию о муже, она подала в Первомайское РУВД Минска заявление о его пропаже.

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Независимые СМИ отмечают, что вечером 29 мая против народного блогера была совершена провокация.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Некоторые из задержанных находятся в УВД Гродненского облисполкома.