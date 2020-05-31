Дмитрий Бондаренко: Люди устали от постоянного вранья 31.05.2020, 8:03

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Фото: euroradio

Страна пришла в движение.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко ответил на вопросы YouTube-канала Форума свободной России. Стоит отметить, что разговор был записан до ареста блогера Сергея Тихановского в Гродно.

Charter97.org приводит стенограмму разговора с сокращениями.

- Белорусский ЦИК сообщил о новом рекорде: аж 55 инициативных групп подали заявки на регистрацию в этом году. С чем вы связываете такую активность?

- Сегодня белорусы в состоянии возбужденного роя. Говорить о белорусском болоте не приходится. Это связанно с многолетней усталостью от режима Лукашенко и от этих беспардонных, нахальных действий властей во время мировой пандемии и эпидемии в Беларуси. От всех этих парадов, субботников, от этого бесконечного вранья и абсолютно неадекватного поведения сегодняшнего первого лица. Есть активность снизу, и власти на ходу придумывают, как с этой активностью бороться. Попытались все довести до абсурда, в конце концов, остановились на 15 зарегистрированных.

- Вы уже отметили, что 15 групп получили регистрацию, и мы видим, достаточно широкий спектр людей желающих занять президентское кресло. Это и сам Лукашенко, и, помимо него, бывший банкир, бывший чиновник Лукашенко, представители системной оппозиции, представители несистемной оппозиции, которые даже проводили собственные праймериз. Кроме того, кандидаты протеста, которые призывают людей выйти на улицы, и даже музыкант фолк-метал группы. По вашим прогнозам, сколько человек все-таки пройдет в финальный бюллетень?

- Мне кажется не столь важно, сколько будет зарегистрировано людей, а важно, что произойдет в Беларуси, кто победит. Важно еще будут ли участники этой избирательной кампании соблюдать меры социального дистанцирования и какие-то карантинные меры. Мы видим, что некоторые кандидаты это делают хотя бы из-за заботы о собственном здоровье, собственной безопасности, а есть некоторые, как тот же Лукашенко, полностью это игнорируют. Уже отмечали люди, что приходят в квартиры: «Вы за Лукашенко? Хотите подписаться?». Без масок, без ничего. Таких персонажей просто выгоняют. Мне кажется, это наиболее важно. Количество, сколько дальше пройдет, не столь важно, наверное.

Главное ожидание - зарегистрируют ли Бабарико (в том, что он соберет подписи я не сомневаюсь), и сможет ли собрать подписи объединенная команда Тихановских-Статкевича. Там, действительно, очень много людей, которые готовы к активным протестным действиям. От этого будет зависеть развитие ситуации в июле-августе.

- Вы уже упомянули Виктора Бабарико, бывшего главу правления Белгазпромбанка. Также второй популярный кандидат - Валерий Цепкало, в прошлом чиновник Лукашенко, руководивший Парком высоких технологий. Некоторые представители оппозиции называют их ставленниками Лукашенко либо Москвы, чтобы создать иллюзию выбора, либо, чтобы повлиять на белорусскую систему. Вы разделяете эти сомнения в отношении Бабарико и Цепкало? Чьи это лошадки?

- Цепкало мне никогда не нравился. Он мелькал в политике то в команде Лукашенко, то в команде Шушкевича в разные годы. Делал заявления, что Беларусь станет азиатским драконом...

Бабарико, на мой взгляд, гораздо более интересная фигура. Хотя то, что человек 20 лет проработал в Белгазпромбанке, филиале Газпрома, наверно, это не просто так. Я верю в то, что люди иногда делают нелогичные поступки или под влиянием новой информации меняются, начинают рисковать, подводят жизненные итоги. Бабарико мой ровесник, тоже 1963 года рождения, мне понятна его психология.

Только есть вопрос: готов ли Бабарико служить Беларуси и белорусскому народу, сжечь за собой мосты также как это сделали в свое время Санников, Статкевич, Позняк, Некляев и другие люди? Иначе не получится, потому что идет битва Добра и Зла. Можно какое-то время, как зеки говорят, «пропетлять», но потом наступит момент истины. Может быть, есть Божия искра в Викторе Дмитриевиче, и он пойдет до конца вместе с белорусами, которые хотят изменений в стране.

- Кроме того, Лукашенко баллотируется на свой 6-ой срок. Справедливыми и честными выборы были признаны в последний раз в 1994 году. Как вы считаете, как Виктор Бабарико отреагирует на, думаю, уже решенную, фальсификацию очередных выборов, если он отметил, что предыдущие выборы не могли быть сфальсифицированы?

- Я хотел бы сказать, что Лукашенко идет на 7-ой срок, потому что первый срок был в 1994-1996 годах, когда еще действовала Конституция 1994 года. С 1996 по 2020 год он уже руководил по новой Конституции с его расширенными полномочиями. Мне нравится у молодежи лозунг «7-ой срок у Лукашенко может быть только в тюрьме». Это справедливый итог его деятельности за все время.

По Бабарико, наверно, частично ответил уже в предыдущем ответе. Я надеюсь на лучшее. Мне кажется, что он сейчас выступает в образе профессора, в образе ботаника. Такой активный ботаник, который получил коммуникацию с народом. Это самое страшное, что может быть для Системы, какие бы там силы за Бабарико не стояли и какие мотивы им бы не двигали.

Мы знаем из истории, что, например, у лидера польской «Солидарности» Леха Валенсы в жизни тоже были разные ситуации. Как минимум, когда был ключевой момент в гданьской верфи и он объявил о конце забастовки, женщины, в том числе там были этнические белоруски, ему не дали сделать это. «Ты не имеешь права, мы не можем ради одной верфи, где мы добились своего, остановить забастовку, потому что на нас надеется вся Польша», - говорили они. Так вот, на Бабарико с каждым днем, если он будет последовательным, будут надеяться все больше и больше белорусов. И это будет влиять на его поступки.

- Своя аудитория также сложилась у блогера Сергей Тихановского, который выступал в регионах, делал живые эфиры и общался с людьми. На время подачи документов в ЦИК ему присудили административный срок, поэтому вместо него его документы подала супруга. Сейчас Сергей все равно выходит на пикеты и поддерживает свою супругу. К нему в воскресенье на минскую площадь собрались тысячи людей, чтобы поставить свою подпись. Как вы считаете, в чем феномен Тихановского? Что его ожидает в будущем, потому что власти уже применяют репрессии, как к нему, так и его сторонникам.

- В Минске были предвыборные мероприятия и побольше. Хотя даже за Санникова в 2010 году, за которого сразу изначально были очереди, таких не было. Это и есть индикатор того, что белорусы проснулись. Страна пришла в движение.

Посмотрите на белорусов. Кто знает, от площади Якуба Колоса до Комаровки - полкилометра. Они дисциплинировано стали в очередь в условиях эпидемии, в условиях коронавируса, во время чумы. Это белорусский феномен. И стояли, и ждали несколько часов, чтобы подписаться. А еще больше меня потряс пикет в Слуцке, где сотни горожан пришли, чтобы поставить подпись за жену Тихановского. Как говорит Павел Северинец, белорусы в чем-то славянские немцы, и они своей дисциплинированностью показывают, что мы против этой власти, мы готовы стоять в очереди, нам разрешили, мы будем совершать законные действия.

Это до поры до времени. Я никогда не забуду, как в апреле 1991 года уже после расстрелов в Вильнюсе, в Риге, после уже царившей в СССР реакции, в Минске состоялась самая массовая забастовка, и сотни тысяч рабочих вышли на улицу. Тогда этого никто не ожидал. Поэтому я знаю, я сам видел, что белорусы могут быть очень решительными, очень отчаянными.

Им нравится Тихановский, который не побоялся говорить резкие вещи. В отличие от лидеров оппозиции, которых многие знали, он больше говорит народным языком. Он и в своих прямых эфирах говорит так, как говорят белорусы. Это определенная схожесть с тем, как Лукашенко действовал в 1994 году, он говорил на трасянке, это было близко людям деревенским, выходцам из небольших городов, переселившимся в большие города. Тоже самое сегодня. Тихановский - это человек из народа, понятный, который популярен в Youtube, ВКонтакте, Одноклассниках. Пока Бабарико, наверно, больше человек-Facebook, если говорить о каналах информации.

- Добавлю, что Сергей Тихановский придумал слоган «Стоп-таракан» и возник определенный символ – домашний тапок. Люди выходили с этим тапком, символизируя, что они также хотели бы придавить им таракана.

- В свое время был директором по рекламе в белорусской фирме «Дайнова». Как рекламщик могу сказать, что это гениально. Я знаю, что это даже не его команда придумала, они просто это услышали, а потом почувствовали, что это людям сегодня надо. Это людям нравится.

- Вы координируете кампанию «Европейская Беларусь». Какая стратегия вам кажется наиболее выигрышной, учитывая обстоятельства диктатуры. Что делать: участвовать в выборах, бойкотировать либо выходить на улицы?

- Мы чаще всего парламентские кампании бойкотировали. В прошлом году «Европейская Беларусь» приняла решение активно участвовать в парламентской кампании, максимально используя легальные возможности, в союзе с другими нашими партнерами по Белорусскому национальному конгрессу, в первую очередь, с Народной Грамадой Николая Статкевича.

Наши активисты увидели, что можно стоять на улице, можно очень жестко критиковать власть, очень жестко высказываться в отношении Лукашенко и тебе за это ничего не будет. Потому что такое время непослушания. Активисты наши говорили, что белорусское общество похоже на костер, сложенный из мокрых дров, и наша задача – его зажечь.

Кампания «Европейской Беларуси» и кампания Статкевича, фильм Nexta «Лукашенко. Уголовные дела», акция блогера Nexta, брестские акции протеста, акции в Светлогорске, в Могилеве... День чествования героев-калиновцев в Вильне - все это не прошло даром.

Если бы не было эпидемии, думаю, что «Европейская Беларусь» могла бы выдвинуть своего кандидата. Возможно, это была бы Ирина Халип, может быть, кто-то другой. Во время эпидемии сложно было принимать такое решение. Мы планировали, что будет улучшение в эпидемиологической ситуации где-то в июле-августе, и на это настраивались. Сейчас наши люди участвуют в том, что происходит в Беларуси и готовятся, не побоюсь этого слова, к решающей битве за Беларусь.

Но, действительно, эпидемия заставляет думать, в том числе, и о человеческих жертвах. Я недавно разговаривал с Николаем Статкевичем, он прекрасно понимает, что происходит, прекрасно понимает, как рискует. И он, и мы призываем своих сторонников, активистов соблюдать меры дистанции, как только это возможно, носить маски, перчатки.

Эта отчаянная решимость белорусов уже выплеснулась. Люди показывают, что будут бороться даже в условиях эпидемии. Как часто это бывало в нашей истории. Были битвы, были восстания, были бои, а параллельно была эпидемия. Сейчас в чем-то такое повторение ситуации. Единственное, медицина сейчас гораздо лучше.

- Безусловно, в Кремле сейчас также наблюдают за тем, как в Беларуси проходит предвыборная кампания. Как вы считаете, что будет выгоднее Москве: седьмой срок несговорчивого Лукашенко или все-таки новый президент, с которым, возможно, будет легче договориться?

- Думаю, что разные башни Кремля будут поддерживать разных кандидатов. Мне сложно представить, что Москва не будет поддерживать человека, который 20 лет руководил филиалом его основного профильного предприятия и профильного банка. Я говорю о Бабарико. Это может быть фигура, вокруг которой может быть договоренность тех же России и США или даже всего Запада для переходного периода. Лукашенко уже много раз обманывал Путина. Всем видна его абсолютная неадекватность. По большом счету, он оживляется только тогда, когда речь заходит о хоккее, биатлоне и т.д. По главным вопросам, которые интересуют белорусов, он несет чушь. В России это тоже понимают.

Понимает это и белорусская номенклатура, потому что существует очень сильное расслоение в Беларуси. Люди ненавидят чиновников, и для белорусов символом этого колхозного разгула являются Дрозды. Воможно, для белорусской номенклатуры такой человек, как Бабарико, богатый, с домом, который даже по дроздовским меркам является не маленьким, может стать приемлемой фигурой.

Мы, белорусские патриоты, это все видим, но считаем, что первый шаг – это сломить лукашистскую систему. Второй шаг – это будут свободные выборы. Я думаю, в этой ситуации кризиса, пандемии, нехватки ресурсов Россия может пойти на такой вариант. Но да, дальше национальные демократические силы будут вести свою работу, общаться с народом и народ будет высказываться. А Москва, наверное, будет пытаться проводить свою политику.

Одновременно не считал бы Бабарико чьей-то марионеткой. Мы знаем, что на переломных этапах истории часто появляются и новые лидеры, и люди уже опытные, известные совершают такие действия, которые удивляют очень многих.

Самое главное, что хотел бы сказать: во всех командах и у Тихановского, и у Бабарико, и у других я вижу горящие глаза и одновременно холодную решимость. Люди принимают решения, уходят в отпуск, вкладывают свои ресурсы, время, компетенции. Мы видим страну в движении.