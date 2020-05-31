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«Стоп таракан!»: легальные пикеты проходят в Минске и областных центрах Беларуси

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  • 31.05.2020, 11:48
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«Стоп таракан!»: легальные пикеты проходят в Минске и областных центрах Беларуси
Фото: «Белсат»

(Обновляется) Люди приходят, чтобы поставить подписи за Сергея и Светлану Тихановских.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.

Лучшая поддержка для народного блогера Сергея Тихановского — присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.

12.03 Белоруска на пикете в Минске: "100% не хочу, чтоб Лукашенко был у власти, кто угодно - только не он. Он нам ничего не сделал хорошего, не пенсию жить невозможно. Он мне противен, когда вижу его выступления - выключаю телевизор. Гадко смотреть. Пора ему закругляться. Он не интеллинентен, у него нет связной речи. Ему надо хотя бы курсы белорусского языка закончить. Его уровень - председатель захудалого совхоза. У кого ни спрошу из знакомых - никто не голосовал за Лукашенко".

12.00 Минчанин на пикете: "Провокацией против Сергея в Гродно власти сделали только себе хуже. Когда выходит народ власть боится, а она видит, что народу надоело и люди выходят. Выбора нет: надо выходить, надо защищать свои права и добиваться, чтобы Лукашенко ушел. Эта власть - брехло, недовольство будет возрастать, пока не достигнет пика. С каждым разом народа на пикеты приходит все больше".

11.58 В Минске на пикете Тихановской звучит песня "Разбуры турмы муры".

11.57 В Бресте очередь также уже насчитывает сотни людей.

11.55 Очередь растянулась от главного входа в Комаровский рынок до магазина "Дом мебели". Уже пришли сотни людей, люди все прибывают и прибывают.

11.50 На Комаровском рынке в Минске уже стоит огромная очередь.


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