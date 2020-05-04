«Ситуация с COVID-19 в Барановичах критическая» 13 4.05.2020, 7:33

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Фото: intex-press.by

Тесты на коронавирус делают неоправданно долго, в итоге люди умирают без диагноза.

Общественная активистка Алина Нагорная рассказала шокирующую историю о том, как ее бабушку с подозрением на «пневмонию» лечат в перепрофилированном Барановичском отделении гинекологии.

Сайт Charter97.org узнал у Алины Нагорной подробности о лечении бабушки и о том, как выглядит ситуация с COVID-19 в Барановичах.

- Появилась ли новая информация о состоянии вашей бабушки?

- Буквально перед разговором с вами я все-таки дозвонилась до больницы в Барановичах и спросила, брали ли у моей бабушки анализы и как долго ждать результата.

Насчет теста на коронавирус мне ответили так: «Бабушке делали тест, если он был назначен». Но так и не сказали, был ли он назначен. Такой подход не удивляет, ведь факты о коронавирусе в Беларуси замалчиваются на всех уровнях.

Удалось поговорить и с самой бабушкой, хотя ей очень тяжело разговаривать. Я поняла, что у нее брали какой-то «мазок». Надеюсь, что это был тест на коронавирус.

Интересно, что представитель больницы в Барановичах мне ответил, что результат теста станет известен через 7-10 дней. У нас люди думают, что результат появляется через 3 дня. Есть страны, где результаты доступны в тот же день или через день. Я не понимаю, зачем Беларусь на государственном уровне заняла такую позицию - затягивания и замалчивания. Наверное, чтобы человек успел умереть и не попасть в статистику…

У меня на руках есть протокол Министерства здравоохранения, в котором указано, что таким пациентам, как моя бабушка, нужно делать компьютерную томографию. Но ей этого не сделали. А на вопрос, когда ей сделают КТ, сотрудница больницы отвечает: «Девушка, это же перепрофилированное отделение гинекологии, здесь нет томографа».

У моей бабушки есть подозрение на пневмонию, но ей не делали ни томографии, ни теста. Ей дают антибиотики, хотя, по сути, нет диагноза. Антибиотики вообще не очень хорошо действуют в таких случаях. Я знаю, что их можно давать только при бактериальном заражении. Но если это COVID-19, то они никак не помогают выздоровлению - это же вирусная инфекция. Также нет никакой поддерживающей терапии, витаминов. Поэтому ее состояние не улучшается.

- Как выглядит ситуация с эпидемией коронавируса в Барановичах?

- Сейчас я нахожусь в деревне, в Гомельской области. Но по информации родственников и друзей знаю, что в Барановичах сейчас ситуация критическая, все очень плохо. Когда бабушка и ее муж две недели назад общались с медиками, они узнали, что больницы в городе, даже непрофильные, переполнены, система здравоохранения не справляется с огромным количеством больных.

Кстати, официально в тот момент в городе было «зафиксировано» якобы 1 или 2 случая коронавируса. И это подчеркивали в местной государственной прессе.

Я знаю от своих знакомых в Барановичах, что с коронавирусом там настолько серьезная проблема, что местные власти собираются переделать больницу в ближайшем агрогородке и туда свозить барановичских пациентов. А люди не получают нужной информации, не знают об опасности и продолжают жить, как жили.

- Как вы думаете, ситуация с эпидемией в стране развивается похожим образом?

- Конечно. Минздрав публикует очень заниженные данные. Это можно понять, сопоставив несколько фактов.

Например, мне сказали в Барановичской больнице, что тест на коронавирус делается 7-10 дней. Тогда получается, что эти озвученные 15 тысяч от Минздрава – это информация как минимум недельной давности. Это первое.

Второе: я слышу очень много историй от знакомых, у которых есть врачи в семье. Это рассказы о том, что огромное количество медиков по всей стране сами болеют, а также о том, что далеко не всем больным делают тесты. Поэтому у нас получается такая «низкая» смертность от коронавируса в сравнении с остальными странам с похожими данными по заболеваемости - к примеру, с Польшей или Румынией.

Получается такая схема: в Беларуси неоправданно долго делается тест на коронавирус, а если его результатов нет – просто ставится диагноз «пневмония», как причина смерти.

- Как вы оцениваете действия белорусских властей во время эпидемии?

- Я знаю, что некоторые местные руководители что-то ввели, но, по сути, это все внутренние документы, которые регламентируют работу самих чиновников, а не защищают население.

То есть, широко никто и нигде людей не информировал, что нужно находиться дома. Были рекомендации Минздрава, но их видят только те, кто заходит на сайт ведомства. Большинство людей в регионах Беларуси не проинформировано досконально о мерах безопасности. Карантинных мер тоже нет: люди ходят на работы, школьники ходят на учебу.

Меня возмущает, что нет настоящей статистики по заболевшим и умершим, что в стране недостаточно тестов на коронавирус. Меня возмущает, что маски шьют волонтеры, а не государственные фабрики. Я понимаю, что во всем этом виновато государство и система, но сейчас важно, чтобы не было молчаливого согласия с такой политикой.

Если сейчас белорусы не поймут, что нашей страной руководят бессовестные люди, то в каком тогда случае это может произойти?

Сейчас же происходят не просто какие-то абстрактные «выборы», нас донимают не просто низкие зарплаты, которые все привыкли терпеть. Сейчас люди теряют самых близких людей из-за того, что власть действует не так, как должна.