Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек 2 4.05.2020, 7:40

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Фото: Reuters

Умерли более 247 тысяч пациентов.

По всему миру коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса. Чуть меньше чем две недели назад, 21 апреля, сообщалось о 2,5 млн случаев заболевания, пишет РБК.

По состоянию на 1:50 мск 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 случаев заражения коронавирусом, умерли от его осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.

На первом месте по числу заразившихся находятся США, в которых коронавирус выявили у 1,1 млн человек. В этой же стране больше всего и жертв заболевания — 67,4 тыс. человек. Однако США уже прошли пик по коронавирусу, сообщил 16 апреля лидер страны Дональд Трамп.

Следом за США по числу заразившихся идут Испания и Италия. В них заболели 217,4 тыс. и 210, 7 тыс. человек соответственно. В этих двух странах в середине апреля также зафиксировали спад числа заражений и количества смертей.

Четвертое, пятое и шестое место по числу заразившихся занимают Великобритания (187,8 тыс. человек), Франция (168,8 тыс.) и Германия (165,6 тыс.). Россия в этом списке находится на седьмой строчке со 134,6 тыс. случаев заболевания.

На втором месте по числу смертей среди пациентов с коронавирусом находится Италия, в которой скончались 28,8 тыс. человек. За ней следует Великобритания: в ней с начала эпидемии зарегистрировали 28,4 тыс. летальных исходов. В России, по данным оперативного штаба, умерли 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом.