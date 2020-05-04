COVID-19 в Гомельской области: новые случаи заражения 4.05.2020, 8:49

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Фото: RFE/RL

Далеко не все контакты первого уровня изолируются.

О новых случаях заражения Covid-19 в Гомельской области рассказывают подписчики Telegram-канала "Баста!":

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"Подозрение на Covid-19 у приезжего из Витебска. Его госпитализировали в Гомель. Один медработник-рентгенлаборант ЦРБ на самоизоляции, одна пациентка - контакт первого уровня, находится в Гомельском онкодиспансере.

Гомель.

"1 мая забрали мужчину. Сделали тест, подтвердился Сovid-19. Позавчера забрали и его жену. Сейчас оба находятся в больнице в поселке Костюковка. Он работал в Автобусном парке №6, города Гомеля. Никакой информации, что сотрудник парка заражен коронавирусом, никому не дали. Автопарк продолжает работать в штатном режиме.

С ними в одной квартире проживала беременная дочь и ее муж. Их, как контакты первого уровня, не забрали. Они продолжают находиться дома, посещать магазины. У мужа очень сильный кашель уже несколько дней", - сообщил подписчик.

"Я контакт первого уровеня, работаю в терапевтическом отделении областной больницы, анализы взяли, результатов нет уже почти неделю, самоизоляция запрещена, хожу на работу как и ходила, все средства индивидуальной защиты личные. На работу и с работы еду либо на машине, либо на такси, соблюдаю самоизоляцию сама, как могу.

Половине людей плевать на опасность, никто не старается ограничивать себя в перемещениях. В нашем отделении двоих отправили за свой счет. Это такая самоизоляция? Не берусь говорить что-то плохое о больнице, потому что все пытаются справиться, как могут. Лучше по возможности отсидеться дома, без надобности не ездить куда-то, переждать немного. Ни в коем случае не отказываюсь работать на передовой, сама уже делала забор анализов у 15 человек. Речь не о том, как плохо медикам, а о том, как наши люди относятся к данной ситуации", - пишет врач Гомельской областной клинической больницы.

"На Гомельской фабрике мороженого "Ингман" у нескольких работников подозрение на коронавирус. Прошлой ночью забрали 7 человек, а до этого забрали женщину с диагнозом "пневмония". Сейчас на предприятии более 11 человек находятся на больничном", - сообщает подписчик.

Петриков.

"После проверки Центральной районной больницы в Петрикове комиссией из Гомеля выявили трех больных врачей. Кто-то из гомельских был болен", - пишет житель Петрикова.

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