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Ученые: Cоциальную дистанцию придется соблюдать до 2022 года

  • 4.05.2020, 10:12
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Ученые: Cоциальную дистанцию придется соблюдать до 2022 года

Жизнь людей изменится.

Необходимость соблюдения социальной дистанции у некоторых людей вызывает большое недовольство и раздражение. Особенно это заметно в очередях в магазинах, пишет сайт naviny.by.

Однако, судя по всему, «потерпеть» придется еще не один месяц.

По мнению ученых из Гарварда социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга необходимо соблюдать до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени.

Согласно опубликованному в журнале Science исследованию, «дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не появится вакцина».

Как отмечается, исследование было проведено с помощью компьютерного моделирования, в котором специалисты спрогнозировали распространение коронавируса в различных ситуациях.

Ученые считают, что социальную дистанцию надо будет блюсти и во время новых вспышек заболевания, «как при обычном гриппе».

Они также отметили, что главным фактором, от которого зависит дальнейшее распространение пандемии, станет возможность новых волн коронавируса и его зависимость от времени года.


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