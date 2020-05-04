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Ученые: Коронавирус может поражать клетки кишечника

  • 4.05.2020, 14:40
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Ученые: Коронавирус может поражать клетки кишечника

Новые данные могут объяснить некоторые симптомы инфицирования СOVID-19.

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, может поражать клетки кишечника и размножаться там, пишет «Новое время».

Используя современные модели клеточной культуры кишечника человека, исследователи успешно размножили вирус in vitro и отследили реакцию клеток на вирус.

Новые данные могут объяснить наблюдение, что приблизительно у одной трети пациентов с COVID-19 наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, и тот факт, что вирус часто можно обнаружить в образцах стула.

Обычно у пациентов с COVID-19 проявляются различные симптомы, связанные с органами дыхания, такие как кашель, чихание, одышка и лихорадка, и болезнь передается через крошечные капельки, которые распространяются главным образом через кашель и чихание. Однако у трети пациентов также имеются желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота и диарея.

Кроме того, вирус может быть обнаружен в стуле человека еще долго после того, как респираторные симптомы были устранены. Это говорит о том, что вирус также может распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи».

Хотя органы дыхания и желудочно-кишечного тракта могут показаться очень разными, есть некоторые ключевые сходства. Особенно интересным сходством является наличие рецептора ACE2, рецептора, через который вирус COVID-19, вызывающий вирус SARS-CoV-2, может проникать в клетки. Внутренняя часть кишечника загружена рецепторами ACE2. Однако до сих пор было неизвестно, могут ли клетки кишечника заразиться.

Исследователи из Института Хабрехта, Университета Эразма и Университета Маастрихта решили определить, может ли вирус SARS-CoV-2 непосредственно инфицировать клетки кишечника, и если да, то может ли он там размножаться. Они использовали кишечные органоиды человека: крошечные разновидности кишечника человека, которые можно выращивать в лаборатории. Ханс Клеверс из Института Хабрехта утверждает: «Эти органоиды содержат клетки слизистой оболочки кишечника человека, что делает их убедительной моделью для исследования инфекции SARS-CoV-2».

Когда исследователи добавили вирус к органоидам, они быстро заразились. Вирус проникает в подмножество клеток кишечных органоидов, и число инфицированных клеток со временем увеличивается. Используя электронную микроскопию, исследователи обнаружили вирусные частицы внутри и снаружи клеток органоидов.

Исследователи также культивировали органоиды в различных условиях, в результате чего получили клетки с более высоким и низким уровнями рецептора ACE2, через которые SARS-CoV-2 может проникать в клетки. К их удивлению, они обнаружили, что вирус заражал клетки как с высоким, так и с низким уровнем рецептора ACE2.

«Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта. Однако мы пока не знаем, какую роль SARS-CoV-2, присутствующий в кишечнике пациентов с COVID-19, играет в передаче. Наши результаты показывают, что мы должны рассмотреть эту возможность более внимательно», — заключают авторы работы.


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