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От коронавируса умерла 30-летняя жительница Микашевичей

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  • 5.05.2020, 11:43
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От коронавируса умерла 30-летняя жительница Микашевичей

Без матери остались двое детей.

3 мая от коронавируса умерла 30-летняя жительница города Микашевичи Лунинецкого района Брестской области Анна Яцкевич. Информация об этом была опубликована в соцсетях, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Приносим соболезнование родственникам Анны Яцкевич (Дичковской). 3 мая не стало хорошего, светлого человека - тридцатилетней девушки, матери двух детей" - такое сообщение появилось на неофициальной странице города Микашевичи в социальной сети "Одноклассники".

Информацию о смерти Анны подтвердила также жена ее брата - Светлана Дичковская.

Причиной смерти Анны Яцкевич, как сообщают жители Микашевичей, стало заражение коронавирусом.

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