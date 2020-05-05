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Белорусская медсестра: Cовсем молодые стали умирать

  • 5.05.2020, 16:50
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Белорусская медсестра: Cовсем молодые стали умирать

Люди сгорают за пару дней из-за безолаберности властей.

Telegram-канал "Беларусь головного мозга" публикует письмо белорусской медсестры, которая работает с зараженными коронавирусом пациентами:

- Добрый день. Хотела бы поделиться грустной историей. Я работаю медицинской сестрой в УЗ "МОПТД". У нас очень много ковидных пациентов, которые лежат по соседству с "чистыми" пациентами. Работы много, но сейчас у всех так. Теперь к истории.

В субботу была госпитализирована санитарка из моего отделения в Солигорскую ЦРБ. С пятницы у нее держалась температура под 40°. В воскресенье она попала в реанимацию. Тысячи попыток нашего руководства выяснить хоть что-то не особо увенчались успехом. После этого туда позвонила наша главврач и ей ответили: "Критическое состояние ". Сегодня в 12:30 санитарка скончалась.

Мазки на СOVID-19 были взяты в субботу при поступлении, результатов нет (да и вряд ли поставят в заключении, даже если положительный результат). Ей было 45 лет. Это просто ужасно.

Вторая санитарка из моего отделения госпитализирована в мое отделение. Состояние удовлетворительное, но она лежит на кислороде. И вот к чему это все нас приведет? Даже подумать страшно. А усатый будет дальше толкать людям в уши, что у нас все "атлична". Я очень хочу, чтобы люди знали и понимали, что происходит на самом деле, и как человек может сгореть за пару дней из-за безалаберности руководства государства. Все же ценят только врачей, а о среднем и младшем медперсонале никто не задумывается»

А вы тоже заметили, что по официальной статистике умирает 3-4 в день, но в СМИ историй смерти пациентов с коронавирусом за день больше? И даже совсем молодые стали умирать: 30, 36, 45 лет.


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