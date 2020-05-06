У зараженных COVID-19 нашли аномальную патологию 16 6.05.2020, 9:56

7,723

Фото: istock

Она увеличивает риск летального исхода при коронавирусе.

Несмотря на повышенное внимание к пневмонии, вызванной COVID-19, ученые выяснили, что большое количество пациентов c коронавирусной инфекцией нового типа умирает из-за особенной аномалии. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на исследование специалистов из Ирландии.

Так, у многих инфицированных с тяжелой формой заболевания наблюдается аномальная свертываемость крови. Ученые проанализировали показатели тяжелобольных ковид-пациентов и пришли к заключению, что к летальным исходам приводит образование микротромбов в легких.

С точки зрения одного из авторов научной работы, профессора Джеймса О’Доннелла, такие осложнения не возникают при других разновидностях легочной инфекции. По его мнению, это может объяснять и падение уровня кислорода в крови у пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

Ирландские ученые установили, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови в большей степени подвержены осложнениям от COVID-19 и нуждаются в госпитализации.

По мнению экспертов, аномальное свертывание крови у людей с тяжелой формой коронавируса способно резко повысить вероятность сердечного приступа или инсульта.