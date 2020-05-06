Коронавирус наступает в Минской области: новые очаги заражения 6.05.2020, 10:54

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иллюстрационное фото minsknews.by

Последняя информация из регионов.

Новые сообщения от читателей из Минской области опубликовал телеграм-канал "Баста". Очаги коронавируса обнаружены в деревнях Мядельского района и школах Жодино. Подтверждается информация о вспышке Covid-19 в Борисовском райисполкоме, о которой сообщалось вчера.

Борисов

"Председатель Борисовского райисполкома с положительным диагнозом Covid-19. Заместители на изоляции, - сообщает сотрудник Борисовского райисполкома.

Мядельский район

"Много заболевших пневмонией в деревне Комарово Мядельского района. Некоторые жители являются сотрудниками Свирского психоневрологического дома-интерната, где обнаружен очаг Covid-19. Если про Свирь пишут, что проводится обработка улиц и подъездов домов, то в Комарово не делается ничего", - пишет житель деревни.

Дзержинск

"Дзержинск улица Шарко. Соседка работает в Следственном комитете. Она заразилась коронавирусом, тест дал положительный результат", - сообщает подписчик канала из Дзержинска.

Жодино

"В Жодинской средней школе №9 директор находится на самоизоляции, так как у его жены обнаружен коронавирус. Сын также на самоизоляции", - пишет читатель канала.

"Средняя школа №6, Жодино. Есть два подтвержденных случая среди учеников, часть педагогов отправлено на самоизоляцию, ждут тестов", - сообщает подписчик канала из Жодино.

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