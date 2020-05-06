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Власти Беларуси обязали инфицированных COVID-19 указывать на возможные источники заражения

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  • 6.05.2020, 11:03
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Власти Беларуси обязали инфицированных COVID-19 указывать на возможные источники заражения

Контактов второго уровня изолировать не будут.

Белорусские власти юридически обязали зараженных коронавирусом раскрывать данные о возможных источниках заражения, следует из постановления правительства №268 от 5 мая 2020 года, пишет afn.by.

Этим документом вносятся изменения в постановление Совмина №208 от 8 апреля 2020 года, которым были введены первые ограничения в стране.

В частности, в постановление №208 добавлена статья, которая помимо раскрытия данных, документов вводит обязательное медицинское освидетельствование зараженных и контактов первого уровня.

«Граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания.

Граждане, имеющие инфекцию COVID-19, а также граждане, относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование», - говорится в документе.

Отныне, находящимся на самоизоляции несовершеннолетним запрещается под любым предлогом покидать место жительство (помещение для изоляции). Причем следить за эти должны родители.

«Законные представители несовершеннолетних граждан, находящихся в самоизоляции, обеспечивают пребывание этих несовершеннолетних граждан по месту проживания (пребывания)», - говорится в документе.

Кроме того, уточнено одно из условий обязательной самоизоляции граждан.

В частности, ранее обязательной самоизоляции подлежали граждане, относящиеся к контактам «второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов – на период наличия указанных симптомов».

Теперь речь идет о гражданах, относящимся к контактам «второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов в случае, если такие граждане являются детьми в возрасте до 10 лет и посещают учреждение дошкольного или общего среднего образования (далее – несовершеннолетние граждане) – на период наличия указанных симптомов».


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