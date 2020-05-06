«Сказали приходить без масок»: как белорусов загоняют на парад 12 6.05.2020, 11:44

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На массовое мероприятие во время пандемии хотят отправить даже детей.

Лукашенко заявил, что на парад 9 Мая никого «загонять и тянуть» не будут. «Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет», — сказал он. Однако в редакцию tut.by поступают одно за другим сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях говорят приходить на парад без масок — и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.

Что говорят в школах

— Из управления по образованию звонят и в приказном порядке говорят, что директор и его заместители должны быть на параде. Все это в ультимативной форме, даже слушать нас не хотят, — сообщил в редакцию сотрудник школы Партизанского района Минска. — Все школы нашего района обзвонили. Среди директоров и завучей есть люди старше 60 лет. Сказали приходить без масок. Как это объясняют? Да никак. Мы должны взять с собой маленький флажок и на куртку повесить знак «яблоневый цвет». Заведующая сектором воспитательной и идеологической работы собирает все фамилии. Если отказываешься, говорит, что будет докладывать об этом начальнику управления. Педагогов и детей в этом году на парад не собирают.

Заведующая сектором воспитательной и идеологической работы управления по образованию Партизанского района Ольга Пинтусова отказалась прояснить ситуацию:

— Я ничего подобного не знаю, и обсуждать эту тему с вами я не буду, — заявила специалист.

В редакцию обращались также сотрудники школ в Первомайском и Московском районе. «Пришло письмо, что от школы требуют явку шести человек на парад», — пишут педагоги.

Что говорят в Академии наук

Сотрудники института, подчиненного Национальной академии наук, прислали в редакцию письмо, в котором отмечается, что «в связи с поручением Совета министров Республики Беларусь формируется список участников парада Победы, который состоится 9 мая 2020 года. Просьба направить в НАН Беларуси список участников от вашей организации, в том числе с членами семьи». И далее по каждому научному институту прописано, сколько должно быть участников. Например, от института прикладной физики — два человека, от института энергетических и ядерных исследований — восемь человек, от института проблем информатики — девять человек и так далее по каждой организации, подчиненной НАН, всего — 89 человек.

— От каждого института, как указано в письме, на праздник должно прийти определенное количество участников, — рассказал сотрудник одного из научных институтов. — От нашего института ушел ответ со списком тех, кто будет участвовать. Как их набирали, не знаю. Руководство у нас адекватное, меня лично не заставляли, и я на парад не собираюсь. У коллег, с которыми обсуждали этот вопрос, такая же позиция: сейчас нужно беречь себя и окружающих.

Что говорят в вузах

Больше всего сообщений об участии в параде традиционно приходит от студентов. Студенты Белорусского государственного медицинского университета, которые живут во 2-м общежитии, пишут, что за участие в параде им обещают «закрыть отработки», то есть позволят не отрабатывать пропущенные занятия. Пресс-секретарь университета Оксана Курбеко коротко пояснила: «Без комментариев. Ничего такого я не слышала и не знаю».

Зрителей для парада ищут и среди студентов Белорусского государственного технологического университета, им также обещают «закрыть отработки», сообщают студенты. Однако в пресс-службе университета сообщили, что ничего не знают об участии студентов на параде 9 Мая.

В БНТУ сходить на парад приглашают и преподавателей. В пресс-службе не смогли прояснить ситуацию, дозвониться до первого проректора Георгия Вершины не удалось.

— Никаких официальных документов нет, все на словах, — пояснил сотрудник БНТУ. — Я спросил: «У вас есть официальный приказ? Нет? Значит, я не обязан никуда идти». Просто нужно правильно отвечать. Насколько мне известно, никто из моих коллег тоже не собирается на парад.

Студенты сразу нескольких факультетов БГУ также сообщают, что составляют списки тех, кто пойдет на парад. В соцсетях даже писали, что за участие будут платить — по 20 рублей. В университете эту информацию называют фейком.

— Наши студенты и преподаватели регулярно принимают участие в различных мероприятиях, приуроченных к важным событиям. Традиционно представители и молодежь БГУ приглашаются на торжественный парад. Этот год не стал исключением. Важно понимать, что любое приглашение — это не принуждение, а сугубо добровольная и личная инициатива каждого, — говорят в пресс-службе. — То, что распространяется в социальных сетях о «каких-то бонусах за посещение парада» не является официальной и достоверной информацией. Это всего лишь анонимные скриншоты или фейки. Напомним, что у нас не останавливался учебный процесс. Занятия идут согласно утвержденному графику, недавно закончилось распределение. В университете соблюдаются все санитарно-эпидемиологические мероприятия. Но при этом каждый решает самостоятельно, насколько активно вести свой образ жизни.

Студенты международного университета МИТСО получили приглашение на парад от старост, в сообщении указано, что для МИТСО выделяют отдельную трибуну.

— В университете проводится ряд гражданско-патриотических мероприятий к 75-летию Победы, поэтому мы информируем студентов, что можно сходить на парад, — пояснили в пресс-службе. — Мы просто приглашаем студентов. Если кто-то отказывается, никаких последствий не будет. Все на добровольной основе.

Что говорят БРСМ и профсоюзы

В БРСМ говорят, что также никого не заставляют принимать участие в параде.

— В составе самого парада мы будем нести полотнище победителей (полотно размером 6×12 м в виде флага Беларуси с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны — белорусов и уроженцев Беларуси), — пояснил первый секретарь Центрального комитета организации Дмитрий Воронюк. — Зрителей для парада мы не собираем, я никому таких задач не ставил — ни устно, ни письменно. Что касается информации в телеграм-каналах о том, что студентов заставляют идти на парад, то я к этому отношусь скептически. И честно говорю: БРСМ к этому никакого отношения не имеет, наши первичные организации этим не занимаются. Что касается участия в параде, то я уже высказывал свою точку зрения: кто хочет прийти на парад — пусть приходит, кто хочет остаться дома — пусть остается дома. Никто никого не принуждает. Для людей, которые придут на праздник, будут обеспечены необходимые профилактические меры.

В Федерации профсоюзов Беларуси заявили, что члены организации примут участие в параде. В редакцию обращались сотрудники госпредприятий, которые рассказали, что списки участников собирают профкомы. В частности, в учреждениях, подчиненных Минприроды.

— Министр будет принимать участие в параде, — заявили в пресс-службе Минприроды. — Но никаких официальных делегаций от министерства не формируется.

В пресс-службе ФПБ говорят, что жалоб на то, что на местах людей принудительно заставляют принимать участие в торжественных мероприятиях, не поступало.

— 9 Мая — это самый главный праздник для нашей страны. Это не только государственный праздник. Он носит личный оттенок для каждого белоруса, так как в Беларуси нет семьи, которую бы не коснулись события Великой Отечественной войны. Традиционно праздник широко отмечается в нашей стране. И мы тоже будем принимать участие в его праздновании, — сообщили в пресс-службе ФПБ.