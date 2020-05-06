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«Баста»: Ситуация с коронавирусом в Пинске пущена на самотек

  • 6.05.2020, 12:02
«Баста»: Ситуация с коронавирусом в Пинске пущена на самотек
Фото: fotobel.by

Большинство врачей заражено COVID-19, но вынуждены работать.

Ситуация с коронавирусом в Пинске пущена на самотек. Большинство врачей с положительным короновирусом, но вынуждены работать, пишет телеграм-канал "Баста".

"Никаких контактов в городе уже не выявляют, никому тестов никто не делает, - пишет житель Пинска. - С четвертого по двенадцатый этажи Пинская центральная больница забита пневмониями. Большинство врачей с положительным коронавирусом, но вынуждены работать. Специально для них выделили гостиницу, но не все ей пользуются, все равно ходят домой.

Подтвердился коронавирус у главврача Пинской поликлиники №1. Главврач Центральной поликлиники, филиалом которой является поликлиники №1, отправил ее на самоизоляцию.

Ситуация с вирусом пущена на самотек. Вчера в городских группах в соцсетях появились посты медиков, в которых они просили о помощи с масками, которых катастрофически не хватает. Сегодня все эти посты исчезли".

"Тесты делают, но не успевают вовремя, - пишет еще один читатель канала из Пинска. - Моим родственникам делать должны были в понедельник, позвонили, сказали, что пока не успевают, приехали сегодня час назад".

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