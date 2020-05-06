В Гомеле от короновируса умерла иностранная студентка медицинского колледжа

В Гомеле от короновируса умерла иностранная студентка медицинского колледжа8
- 6.05.2020, 14:10
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Ей был 21 год.
Сегодня редакции «Сильных Новостей» стало известно о смерти 21-летней иностранной студентки медицинского колледжа.
Девушка родом из Туркменистана. Она страдала от сахарного диабета и почечной недостаточности, поэтому COVID-19 стал серьезным ударом по организму и привел к смерти.
Как стало известно журналистам, в начале вспышки пандемии студентка хотела покинуть Беларусь, но нашлись причины, которые помешали осуществить задуманное.
Девушку уже похоронили.