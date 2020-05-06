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В Гомеле от короновируса умерла иностранная студентка медицинского колледжа

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  • 6.05.2020, 14:10
  • 11,024
В Гомеле от короновируса умерла иностранная студентка медицинского колледжа
Иллюстрационное фото

Ей был 21 год.

Сегодня редакции «Сильных Новостей» стало известно о смерти 21-летней иностранной студентки медицинского колледжа.

Девушка родом из Туркменистана. Она страдала от сахарного диабета и почечной недостаточности, поэтому COVID-19 стал серьезным ударом по организму и привел к смерти.

Как стало известно журналистам, в начале вспышки пандемии студентка хотела покинуть Беларусь, но нашлись причины, которые помешали осуществить задуманное.

Девушку уже похоронили.


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