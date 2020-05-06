Коронавирус бушует в Минске: заражены гимназии, поликлиники, колледжи 5 6.05.2020, 14:42

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Последняя информация от жителей столицы.

Читатели телеграм-канала "Баста" пишут о новых очагах коронавируса в Минске. Заражение обнаруженов в БНТУ, гимназиях №3 и №36, колледже легкой промышленности, поликлинике №1.

"Комендант главного корпуса БНТУ, которой было 52 года, умерла от Covid-19", - пишет читатель канала.

"В минской гимназии №3 есть случаи контактов первого уровня среди учителей начальной школы. Два учителя на больничном. Один из 10-х классов не ходит на занятия", - сообщает подписчик канала.

"Работаю в гимназии №36 в Минске. У нас во 2-м и 5-м классах у мамы детей из одной семьи выявлен коронавирус. Дети находятся дома с 22 апреля", - пишет читатель канала.

"Я студент Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. В одной из групп нашли коронавирус у двух студентов а также у учительницы, которая на данный момент находится на больничном. Всю группу отправили на "дистанционку". Другие группы в колледже продолжают учиться", - пишет студент колледжа.

"Половина врачей поликлиники №1 Центрального района на улице Сухой больна Covid-19. Больничный лист заболевшим врачам не дают, тесты не делают. Никакого лечения они не получают", - пишет жительница Минска.

По сообщениям читателей канала, врачи проверяли состояние пациентов и госпитализировали некоторых из них по всему городу.

"Скорые" были замечены возле домов по адресам улица Алибегова, 38, улица Асаналиева, 27, улица Гамарника, 2, улица Городецкая, 11/1, улица Есенина, 6, улица Космонавтов, 30, улица Логойский тракт, 37, улица Любимова, 19/1, улица Осипенко, 17/2 и 17/3, улица Радужная, 6, улица Слободская, 151, переулок Козлова, 20. Фото смотрите выше.

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