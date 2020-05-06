Российский «Первый канал»: Белорусская система здравоохранения может просто захлебнуться 12 6.05.2020, 15:05

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Фото: Reuters

Корреспондент телеканала cъездил в Столбцы и показал свежие могилы умерших от коронавируса.

Российский «Первый канал» выпустил жесткий репортаж о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Корреспондент росСМИ съездил в Столбцы и показал свежие могилы умерших от COVID-19:

«Всемирная организация здравоохранения призывает власти Беларуси перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания.

Беларусь уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия.

Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил. Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах.

20, 21, 22 апреля... Нам показывают — все эти захоронения на краю кладбища появились буквально за несколько дней. Истории умерших похожи: тяжелая пневмония, аппарат искусственной вентиляции легких, смерть. Мама Елены Зеновко Ядвига Пархимович умерла 22 апреля. И хотя, по словам женщины, коронавирус был подтвержден, в свидетельстве о смерти указали другую причину.

«Две недели была под ИВЛ, так в себя и не пришла. Хоронили в закрытом гробу, у нас написали в справке — сердечная недостаточность», — рассказывает Елена Зеновко.

Владимир Степанович сам подошел к нам, чтобы рассказать о своей беде. Его жена работала в пищеблоке районной больницы. Доставила еду в инфекционное отделение, полное коронавирусных больных, и после этого сама тяжело заболела. Тест на COVID женщина сдала еще в конце апреля, но почему-то ни она сама, ни родственники до сих пор не могут узнать результат.

Попал ли в белорусскую статистику по COVID-19, например, Сергей Лубченок, который перенес пневмонию? Был у него коронавирус или нет, парень так и не узнал.

«Симптомы были. Но, по результатам тестов, которые были все отрицательные. Но это на словах, я этих результатов тестов не видел. Но врач говорил, что на 99,9% это был коронавирус», — рассказывает Сергей Лубченок.

На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже, по опубликованной официальной статистике, выходит, что Беларусь по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе.

На сегодня в стране с населением 9,5 миллионов человек, 18350 подтвержденных диагнозов COVID, 107 человек умерли. Тем временем Александра Лукашенко, по его признанию, статистика не очень беспокоит.

«Я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Я сейчас объясню. Уже из своего анализа, да и с врачами разговаривая, с министром — у нас уже общее понимание. Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5 — 10 тысяч ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом COVID», — пояснил Александр Лукашенко.

То, что белорусские врачи героически борются с коронавирусом и вызываемой им пневмонией, признают представители ВОЗ и ООН. Но предупреждают: если оставить все, как есть, уже скоро настанет день, когда система здравоохранения просто захлебнется.

«Количество больных растет в геометрической прогрессии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ужесточение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий», — отмечает постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий.

Подобные призывы звучат уже давно. Но для властей это не стало поводом закрыть предприятия, школы и рестораны и не помешало провести в Беларуси многолюдные пасхальные службы и республиканский субботник. Чем это все обернулось, можно судить по видео, снятому на телефон пациентом одной из больниц Витебска.

«Загружен весь город пневмонией! Почти везде корона! Больных девать некуда, вчера уже привезли чисто одни короны подтвержденные в хирургическое отделение. Забили. Класть некуда».

На днях индийские студенты медицинского университета в Гродно записали видеообращение. Будущие медики опасаются, что риск заразиться в стране слишком высок, и просят отправить их на родину».