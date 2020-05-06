Дочь олимпийского чемпиона — Лукашенко: Парад выглядит как умышленное уничтожение нации 22 6.05.2020, 15:41

6,696

Ксения Парфенович

Ксения Парфенович требует объяснений причин отказа от карантина в Беларуси.

Ксения Парфенович, дочь олимпийского чемпиона по гребле на байдарке Владимира Парфеновича, направила открытое письмо Александру Лукашенко, в котором она высказала свою гражданскую позицию и резко раскритиковала действия властей в ситуации с коронавирусом, сообщает «Радыё Свабода».

Ксения Парфенович убеждена, что люди имеют право знать правду о количестве зараженных людей, об опасности COVID-19, о количестве жертв.

«Хватит вводить людей в заблуждение утверждениями, что Бог поможет, что трактор лечит, что алкоголь помогает в профилактике. Изучите происхождение и влияние вируса. Скажите нам, почему больницы и общежития полностью переданы людям с положительным тестом на COVID-19, когда, по вашему мнению, с нами ничего страшного не происходит?» - пишет Ксения Парфенович в письме Александру Лукашенко.

Ксении 23 года, она менеджер по работе с клиентами и волонтер в детском хосписе. Она направила письмо Александру Лукашенко через официальный портал - там есть функция «обращения граждан».

Ксения рассказала журналистам, что не хочет получать обычную отписку с формулировкой, что «письмо получено, все меры принимаются».

«Мне это не интересно. Я хочу ответы на свои вопросы. Граждане страны имеют право знать правду. Я хочу, чтобы Лукашенко давал народу честную, объективную информацию, а не заниженную статистику», - говорит Ксения.

«Я прошу вас считать мое письмо официальным заявлением, на которое я жду ответа с подробным объяснением причин отказа в карантине, предоставлением точного количества положительных первичных тестов на момент ответа на это обращение и обоснованием ваших утверждений об альтернативных методах лечения (Бог, трактор, алкоголь)», - пишет Ксения Парфенович в своем обращении к Лукашенко.

Девушка говорит, что коронавирус еще не затронул ее семью, родственников и друзей. Но ее молодой человек работает врачом и провел 14 дней в самоизоляции, потому что он был «контактом первого уровня» - в больнице, где он работает, коллега заболел.

«Все больницы переполнены, в 6-й больнице машины скорой помощи стоят в очередях по 6 часов, чтобы забрать пациента. Карантин официально не объявлен, люди ходят по городу без масок, а те маски, которые продаются в аптеках, не защищают - нам нужны фильтры 3М, которые не продаются.

В других странах, где карантин был введен вовремя, эпидемия уже уменьшилась. И мы все еще далеки от пика. Если карантин не будет введен, пандемия охватит весь Минск в сентябре.

Проводя парад 9 мая, отсутствие карантина выглядит как умышленное уничтожение нации путем пандемии», - считает Ксения Парфенович.