Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС 2 6.05.2020, 15:50

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Линас Линкявичюс

Также Вильнюс беспокоит ситуация с коронавирусом.

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце, сообщило в среду министерство иностранных дел Литвы, пишет Delfi.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран. Соответственно конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под надзором экспертов ЕС и незамедлительное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга", — говорится в сообщении министерства.

Также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность по поводу быстрого распространения COVID-19 в Беларуси.

— Мы встревожены ситуацией с распространением коронавируса. Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как в отношении введения карантина, так и планируемого парада 9 мая в Минске. Кроме того, Беларусь просит поддержки финансовых учреждений в борьбе с COVID-19, и поэтому необходимо правильно использовать эти средства. Это важно не только для граждан Беларуси, но и для борьбы с пандемией коронавируса во всем регионе, — сказал Линас Линкявичюс.