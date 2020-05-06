Правозащитники жестко раскритиковали парад Лукашенко 2 6.05.2020, 15:18

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Фото: AFP

Они требуют отказаться от проведения мероприятия.

В сети появилось заявление правозащитных организаций в связи с принятием решения о проведении парада в Минске 9 мая, сообщает legin.by. Приводим полный текст:

- 3 мая 2020 года на совещании у Лукашенко было объявлено решение о проведении парада 09 мая 2020 года в г. Минске.

09 мая 2020 г. планируется проведение парада из, как минимум, 20 парадных расчетов пешей колонны, 16 парадных расчетов механизированной колонны, полета 34 самолетов (учтены только беларусские силы в связи с отказом от участия представителей России и Китая), и концерта. При этом только пешая колонна состоит из, как минимум, 2 тысяч военнослужащих.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил, что ВОЗ обеспокоена возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период пандемии. Он отметил, что скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5−2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению пандемии.

Ранее Батыр Бердыклычев отмечал, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.

При этом ВОЗ по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные; минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

Статья 2 Конституции Республики Беларусь гласит, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Согласно части первой статьи 45 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья. Мы считаем, что при подготовке и проведении парада существует высокий риск ненадлежащего обеспечения данного права.

Кроме этого, в СМИ и социальных сетях появились публикации о принуждении граждан (студентов, государственных служащих) участвовать в данном мероприятии, что является нарушением права на мирные собрания, гарантированного ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В соответствии со статьей 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (далее – Пакт) участвующие в Пакте государства признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Меры, которые должны быть приняты участвующими в Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают, в частности, мероприятия, необходимые для предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними.

Риск заражения для военных

Министерство обороны Республики Беларусь придерживается позиции, что подготовка и проведение парада – часть подготовки войск. При этом в ответе на петицию о запрете парада и его репетиций Министерство обороны отмечает, что проводит необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Вместе с тем, проведение подобных мероприятий не исключает риск заражения и развития COVID-19 в связи с длительностью инкубационного периода, позволяющего заразить вирусом иных граждан до его выявления, а также с возможностью бессимптомного носительства.

При этом военнослужащие срочной службы, привлекаемые к репетициям и проведению парада, не могут отказаться от участия в данных мероприятиях и подвергают свое здоровье и жизнь опасности.

Как отмечено выше, для участия только в пешей колонне прибыло более 2 тысяч военнослужащих. Очевидно, что это военнослужащие из разных воинских частей, которые временно должны тесно контактировать. Так, построение в пешей колонне не позволяет обеспечить безопасную физическую дистанцию в 1,5 метра.

Считаем, что в данном случае Министерство обороны должно в первую очередь обеспечить выполнение обязанности по охране здоровья военнослужащих и не подвергать их высокому риску заражения COVID-19, несмотря на возможность частичной нереализации программы подготовки войск.

Риск заражения для ветеранов

Существуют основания полагать, что в ходе проведения парада не будет надлежаще обеспечено право на охрану здоровья ветеранов, находящихся в группе высокого риска.

Несмотря на то, что в 2020 году ветеранов не будут массово отвозить на парад, если среди них найдутся желающие посетить данное мероприятие, они окажутся в тесном контакте с остальными посетителями, без обеспечения необходимой степени защиты. При этом на таком массовом мероприятии, как парад, крайне проблематично обеспечить безопасную физическую дистанцию в 1,5 метра, начиная с контрольно-пропускного режима вплоть до окончания концерта.

Риск для посетителей

Как отмечено выше, парад планируется завершить концертом – массовым мероприятием, которое, как правило, не предполагает физической дистанции как минимум в 1,5 метра между посетителями. При этом они могут свободно перемещаться в ходе мероприятия, вследствие чего обеспечение необходимой дистанции практически исключено.

При этом сам Лукашенко отметил, что существует множество желающих посетить парад среди ветеранов Вооруженных Сил, которые также находятся в группе высокого риска.

Также необходимо отметить, что сегодня граждане Республики Беларусь сообщают, что, несмотря на угрозу здоровью, их добровольно-принудительно призывают участвовать в параде. В частности, об этом заявляют учителя, студенты. Это значит, что их наниматели, руководители учреждений образований (как правило, государственных) пренебрегают охраной их здоровья.

Таким образом, репетиции и проведение парада влекут нарушение прав человека, гарантированных Конституцией Республики Беларусь, Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. Мы призываем Лукашенко, Министерство обороны отказаться от проведения парада, последних репетиций и последующих торжественных мероприятий.

РОО «Правовая инициатива»

ПУ «Белорусский документационный центр»

Правозащитная организация Human Constanta

Асветнiцка-дабрачынная ўстанова Камiтэт «Салiдарнасць»

Сацыяльна-інфармацыйная ўстанова «ТаймАкт»

Общественное объединение «Звено»

НГО «Центр по продвижению прав женщин - Ее права»

Инициативная группа «Идентичность и право»

Центр правовой трансформации «Lawtrend»

Правозащитный центр «Правовая помощь населению»