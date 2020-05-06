Коронавирус в Беларуси: умирают и молодые, и старые 1 6.05.2020, 20:41

1,831

иллюстрационное Фото: Reuters

Реальное количество инфицированных может составлять несколько сотен тысяч человек.

На данный момент уже не осталось ни одного района в Беларуси, где нет зараженных коронавирусной инфекциией. Умирают как молодые, так и старые, пишет Telegram-канал "Баста!".

36-летний житель Минска умер от Covid-19 после того, как восемь раз обращался к врачам. Его отец сейчас находится в 10-й городской клинической больнице Минска. Сестра – на самоизоляции дома.

В субботу в Минский областной противотуберкулезный диспансер была госпитализирована санитарка из Солигорска. С пятницы у нее держалась температура под 40°. В воскресенье она попала в реанимацию. позавчера в 12:30 санитарка скончалась. Ей было чуть больше 40 лет.

Мы продолжаем собирать правдивые данные по количеству заболевших. Информация поступает по крупицам. Новые крупные очаги появились в Брестской области.

Только в Барановичах на вчерашний день было более 680 выявленных случаев коронавируса. Более 500 - в Лунинце, Пинске, Бресте.

Крупными очагами распространения заражения стали Лида, Волковыск и Гродно.

Более 10 тысяч зараженных в Минске и Витебске.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси уже более 30 тысяч. Учитывая отсутствие тестов, реальное количество может составлять несколько сотен тысяч человек.

Новые данные по зараженным по ряду регионов страны. Ответы на важные вопросы. Смотрите новое видео на Youtube-канале "Обратный отсчет":

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.