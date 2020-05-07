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Гарри Погоняйло: Лукашенко психически болен и совершает преступление

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  • 7.05.2020, 7:34
  • 3,352
Гарри Погоняйло: Лукашенко психически болен и совершает преступление
ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Диктатор должен быть отстранен от власти согласно 88 статьи Конституции.

С каждым днем ситуация с коронавирусом в Беларуси становится все более пугающей. Однако белорусские власти игнорируют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Лукашенко настоял на том, чтобы 9 мая в Минске состоялся военный парад.

В СМИ уже появилась информация о том, что школьников, студентов и бюджетников принудительно загоняют на это мероприятие. Одним из главных условий — люди должны приходить без масок, что ставит под угрозу тысячи жизней.

Ситуацию c парадом во время пандемии сайту Charter97.org прокомментировал председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло.

- Гарри Петрович, правозащитники резко раскритиковали решения провести парад во время пандемии коронавируса. Объясните вашу позицию и отношение к параду.

- Это просто безобразие и пренебрежение жизнями и здоровьем сотен тысяч людей. Лукашенко совершает преступление.

Связываю его поведение с тем, что этот человек психически болен. Лукашенко гробит страну, наших людей, но в силу своего болезненного состояния не понимает, что творит.

Лидеры многих государств ему рекомендуют, что так делать нельзя. Была миссия ВОЗ, исследовала ситуацию и также выдала рекомендации, которые практически не выполняются.

Только по официальным данным у нас уже более 19 тысяч зараженных, смертей — больше 100. Сама ситуация характеризуется тем, что набранная скорость распространения коронавируса в Беларуси самая высокая среди ближайших стран, да и в Европе мы в лидерах. Все из-за того, что своевременно не были предприняты действия по введению карантинных мер.

Может, Лукашенко сегодня и осознает, что ситуация с COVID-19 просто чудовищная, но он не привык отступать. Думаю, что парад тешит его самолюбие: постоять в форме генералиссимуса, поставить рядом сына, продемонстрировать всему миру, что он пренебрежительно относится ко всем рекомендациям, что он «самый умный» и ничего не боится.

Насколько я знаю, уже насильно зазывают идти на этот парад. Идут разнарядки по учебным заведениям, предприятиям. Лукашенко нужна массовость, полные трибуны. Войска не могут дефилировать среди виртуальных картинок.

Я поражаюсь реакции большинства лидеров других государств. Ведь они понимают, что творит Лукашенко и не осуждают его четко и однозначно. Тот же Путин-дружок, те же соседи-украинцы. Понимаю, что в дела других государств нельзя вмешиваться, но тут нужно быть последовательными.

- Вы упоминали, что белорусов загоняют на парад. Одно из главных условий — люди должны приходить без масок. Белорусы подвергаются опасности. Является ли это преступлением с юридической точки зрения?

- Начнем с того, что всякая принудиловка незаконна. Явка на массовые акции может быть только добровольной.

Что касается отсутствия масок — так Лукашенко сам подает людям такой пример. Он разъезжает по стране, проводит встречи и все это без масок. Дана такая команда — «от коронавируса никто не умрет». Поэтому мы видим, что люди умирают не от COVID-19, а от других хронических заболеваний.

Это тактика и идеология Лукашенко. Понятно, что он подвергает опасности многих людей, которые, возможно, под административным давлением будут согнаны на парад. Проход в плотном строю, предварительная подготовка и сам парад — также могут вызвать заражения среди многих военнослужащих, которые будут принимать участие в нем.

Дальше — больше. Лукашенко дал команду «никого насильно из ветеранов не приглашать на парад», но я-то знаю, что команда будет дана, привезут их туда. Потому что такова прихоть Лукашенко — провести полноценный военный парад на 9 мая. Он отпразднует эту победу, возможно, десятками гробов и «не постоит за ценой».

Если будут даны какие-то экспертные заключения специалистов судмедэкспертизы, административных юристов, правоведов, что такого рода политическое влияние на ситуацию оказалось пагубным для многих сотен и тысяч людей, то возможна уголовная ответственность.

Но это большущая работа с огромным количеством исследований, поиском причинно-следственных связей в действиях политического руководства, ответственного за происходящее в стране.

Другое дело — если бы министр обороны был смелым, то мог бы не выполнять приказ главнокомандующего, считая его преступным. Но если он только откроет рот на этот счет — его тут же уволят и придет другой, более сговорчивый товарищ.

Даже рядовые командиры рот, батальонов, которые будут участвовать в параде, любой из них, осознав ответственность перед военнослужащими, их родственниками, сказал бы: «Нет, я свой батальон не поведу на парад в этих условиях». Но и таких командиров не найдется в нашей армии. Они не способны сегодня противостоять подобного рода приказам.

- Как защитить себя от принудительного загона на парад? Может ли человек, ссылаясь на Конституцию и законы, отказаться?

- Надо просто не идти. Надо просто набраться смелости и сказать: «Нет, я на это принудительное массовое мероприятие не пойду». Это добровольное дело, поэтому никого не могут привлечь к ответственности. Да, нужно понимать, что у нас неконституционная власть, которая не опирается на закон и будет искать способы, как наказать человека.

Например, увольнение работника, если это бюджетная организация, если это студент — могут пару двоек поставить. Нужно понимать, что страна в руках одного халдея.

Как изменить эту ситуацию — это вопрос к нашей оппозиции, демократическим движениям, тем, кто участвует в политике. Прежде всего, разъяснять народу ежедневно, что происходит в стране, почему этот поганый человек не прав, почему он является врагом народа белорусского и всего нашего населения. Необходимы организованные силы, чтобы люди в каких-то формах оказывали сопротивление. Все это в истории уже отработано, все эти формы и методы изучены. Другое дело — насколько они применимы в условиях Беларуси, насколько возможны у нас.

Если по существу — Лукашенко ведет себя настолько безобразно, что я бы сравнил это с гитлеровским руководством, которое многих посылало на смерть. То, что он делает, это геноцид собственного народа. Должна быть принята политическая оценка его действиям в данном случае.

Лукашенко давно наработал на 88-ю статью Конституции, в которой говорится, что главу государства можно отстранить от власти за измену или другое тяжкое преступление. Это и заказ уничтожить своих оппонентов, и захват власти неконституционным путем по результатам так называемого референдума ноября 1996 года, удержание захваченной власти и т.д. Этих преступлений за Лукашенко масса, за все должен отвечать.


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