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COVID-19 захватывает Минск: названы новые очаги в домах, гимназиях, детсадах

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  • 7.05.2020, 8:37
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COVID-19 захватывает Минск: названы новые очаги в домах, гимназиях, детсадах
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

За последние часы добавилось множество источников заражения.

Читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о новых очагах коронавируса в Минске. Зараженные есть в гимназиях №15, №29 и №42, а также в детском саду №536.

"Улицы Кедышко, 23 и Волгоградская, 9. Ходят милиционер и женщина со списком, проверяют заболевших, как они сами сказали" – пишет читатель канала.

"Переулок Корженевского, 20, приезжала "скорая", врач в полной экипировке, посещали кого-то", - сообщает подписчик канала.

"Минск, улица Курсанта Гвишиани, 6. Люди в противочумных костюмах на автомобилях скорой помощи - постоянные гости, приезжают почти каждый день", - пишет читатель канала.

"Детский сад №536. Несколько сотрудников заболели", - сообщает подписчик канала.

“По адресу Рогачевская, 19 вчера тоже приезжала машина социальной службы, в ней сидели в полной защитной одежде. Проверяли", - пишет читатель канала.

“Гимназия №15, Минск. У ученицы 6-го класса обнаружен коронавирус, все однаклассники на 14 дней отправлены на домашний карантин", - сообщает подписчик канала.

"В гимназии №42 в Минске подтвержден коронавирус у сотрудника. Лежит сейчас с пневмонией в больнице. Никаких официальных сообщений о случае заражения не было. Это второй случай из известных в этом здании. Дело в том, что помимо гимназии на Комсомольской, 21 находится и юридический колледж. У сотрудника колледжа тоже был выявлен коронавирус в апреле. Многие педагоги узнали об этом только после публикации в интернете", - пишет читатель канала.

“В Пожарной аварийно-спасательной части №12 в Минске есть подтвержденный случай коронавируса. Работник неделю ходил на работу, хотя его жена болела. Дезинфекцию провели только через неделю", - сообщает один из сотрудников.

"Из администрации Комаровского рынка как минимум пять подтвержденных случаев", - пишет читатель канала.

"Гимназия № 29, Минск. Заболел ученик 11 класса", - сообщает один из учеников.

"Минск, Тимошенко, 12. Вывели женщину из 3-го подъезда", - пишет очевидец.

"Новый очаг на улице Берута, 18 в Минске. На прошлой неделе скорые приезжали в 1-й корпус, сейчас туда приходит милиция для контроля самоизоляции. Сегодня приезжала "скорая" в 3-й корпус, там подтвержденный случай ковида, семья из четырех человек на самоизоляции".

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