Фотофакт: Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10 рублей

Фотофакт: Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10 рублей18
- 7.05.2020, 10:55
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Появились объявления о наборе «массовки» на парад 9 мая.
Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10-20 рублей. Множество объявлений о наборе «массовки» на парад 9 мая появилось в последние дни в минских городских чатах и группах, сообщает телеграм-канал «Баста».
Учителям и школьникам деньги за участие не предлагают. Их на парад загоняют административными мерами.
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