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Фотофакт: Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10 рублей

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  • 7.05.2020, 10:55
  • 4,951
Фотофакт: Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10 рублей

Появились объявления о наборе «массовки» на парад 9 мая.

Минчанам предлагают заразиться коронавирусом за 10-20 рублей. Множество объявлений о наборе «массовки» на парад 9 мая появилось в последние дни в минских городских чатах и группах, сообщает телеграм-канал «Баста».

Учителям и школьникам деньги за участие не предлагают. Их на парад загоняют административными мерами.

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