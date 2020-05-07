Андрей Санников: 9 мая на трибуне будут стоять только ряженые 13 7.05.2020, 13:31

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Андрей Санников

Не участвуйте в параде смерти, который ладит серийный маньяк.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

«День 9 мая пора наконец вычеркнуть из нашей истории.

Дело даже не в параде смерти, который ладит серийный маньяк.

Дело в том, что дата 9 мая окончательно отделилась от победы над нацизмом.

Этот день уже много лет не имеет ничего общего с победой.

Его истерично празднуют только жулики, засевшие во власти.

В этот день на правительственных трибунах обычно стоят только ряженые. Они никого не представляют, их никто никуда не избирал, они имеют такое же отношение к нашей стране, как выгребная яма к шахматам.

Некоторые из них, возможно, и родились в Беларуси, но так и не поняли этого.

Ряженая трибуна насильно, по разнарядкам собирает на потеху себе подневольных зрителей.

Ни один человек в здравом уме и на трезвую голову добровольно не пойдет смотреть на это убогое действо. Сгоняют запуганных.

На этом параде не бывает ветеранов. Их сегодня осталось совсем немного, они неважно себя чувствуют, но из ума они не выжили и разменивать память на балаган не собираются.

На этом военном параде не бывает офицеров. Те офицеры, которые, как Николай Статкевич, принимали присягу на верность Беларуси, а не диктатору, эту незаконную власть не признают.

А те, кто стоит рядом с диктатором в клоунских фуражках и с мокрыми от страха штанами, это разве офицеры?

Сама дата, 9 мая, была задумана создателями фальшивой, или, как сегодня говорят, фейковой истории не как дата победы в войне над нацистами, а как дата победы сталинизма в Европе.

Война на нашем континенте окончилась 8 мая 1945 года. Акт о капитуляции был первоначально подписан 7 мая во французском Реймсе, однако Сталин не захотел его признать и потребовал переподписать капитуляцию в столице рейха. Президент США Эйзенхауэр тут же согласился, и 8 мая состоялось еще одно подписание капитуляции, уже в Берлине. С тех пор день 8 мая и считается Днем Победы в Европе (VE Day).

Сталину этот день не подошел по идеологическим причинам, и он назначил празднование на 9 мая, чтобы недвусмысленно отделить себя от Европы. С тех пор в Советском Союзе и праздновался этот день – день победы Сталина.

В Беларуси внуки рябого диктатора продолжают его традиции номенклатурных оргий, не имеющих никакого отношения ни к победе, ни тем более к трагедии белорусов в той войне.

Не может быть уважения к таким празднествам.

9 мая 2020 года в Минске, столице Беларуси, не будет военного парада. Это будет циничное публичное преступление, организованное режимом. Преступление, преследующее цель заразить как можно больше людей коронавирусом. Психопатическая власть даже не скрывает своих намерений. При этом можно быть уверенным, что все меры предосторожности для себя лично диктатор примет, и рядом с ним будет стоять челядь после 14-дневного карантина и многоразовых негативных тестов.

А остальная массовка? Так и пойдут безропотно заражаться, а потом разносить вирус по семьям?

Хочется в очередной раз сказать им: не рискуйте своими жизнями, ублажая безумца, сделайте шаг в сторону от страха. Это спасет вам жизнь.

Нет больше дня победы 9 мая. Эта дата достигла своего логического конца, как дата, навязанная преступниками, которую сегодня празднуют такие же преступники, глумящиеся над памятью народа.

Кому, как не нам в Беларуси, присоединиться к честному Дню Победы - 8 мая. Отметим его вместе со всей Европой без военных парадов, прежде всего как день памяти миллионов жертв той войны.

Помянем ушедших, чокнемся с живыми. Посмотрим хорошие фильмы, например, «Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики» и «Сочинение ко дню Победы».

Эти фильмы, конечно же, лишь красивые сказки о той войне и о жизни после нее. Конечно же, все было не так. Но они все же о том, без чего нам не выжить: о любви, о дружбе сквозь годы, о памяти, о том, что главное во время войн – оставаться человеком.

А 9 мая лучше даже телевизор не включать. Там будет только ложь и фальш.

С Днем Победы! С 8 мая!»