Коронавирус поразил Суворовское училище в Минске 1 7.05.2020, 14:45

2,487

иллюстрационное фото

Информацию подтвердили в Министерстве обороны.

У двух учащихся 1-го и 5-го курса Суворовского училища оказались положительными тесты на COVID-19.

В редакцию tut.by обратилась сестра одного из учащихся Суворовского училища и сообщила, что в роте у брата обнаружен коронавирус, поэтому ребят просят оставаться в самоизоляции.

В Министерстве обороны информацию подтвердили. Двое воспитанников Минского Суворовского военного училища сейчас находятся на лечении в Минской инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.

— Каникулы в Суворовском училище по такому же графику, как в обычных школах. В училище всем измеряют температуру ежедневно, а после возвращения из дома ребята также проходят медосмотр. По приезде с каникул у ребят незначительно поднялась температура, — пояснила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Их направили в больницу, и там были взяты тесты на COVID-19. Пробы оказались положительными.

Как сообщили в Минобороны, в училище оперативно провели эпидрасследование. Все контакты 1-го уровня уже изолированы. Родителям таких воспитанников предложили, согласно рекомендациям Минздрава, изолировать ребят дома.

— Предусмотрен вариант изоляции в санитарной части училища. В основном учащихся забрали родители, но если у кого-то не получается, такой вариант возможен, — подчеркивает Наталья Гаврусик. — У всех контактов 1-го уровня также взята проба для анализа.