ВОЗ: Мы признательны всем, кто принял решение перенести парады 7 7.05.2020, 15:42

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Cитуация с COVID-19 в Беларуси вызывает обеспокоенность.

Ситуация с распространением коронавируса в восточной части региона вызывает обеспокоенность. Об этом во время брифинга заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет tut.by.

— Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю, — отметил представитель ВОЗ.

Клюге рассказал, что в рамках борьбы с инфекцией 43 страны в регионе ввели частичные или полные ограничения на передвижение. Проведение в нынешней ситуации массовых мероприятий может спровоцировать новую вспышку заболевания.

— Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая. И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни, — заявил Клюге.

Накануне региональное бюро ВОЗ в своем Twitter поблагодарило тех, кто смог отказаться от публичных празднований.