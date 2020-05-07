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Завтра «палатка» может объявить дату «президентских выборов»

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  • 7.05.2020, 17:28
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Завтра «палатка» может объявить дату «президентских выборов»
Фото: AP

Их проведение могут назначить на август.

8 мая так называемая «палата представителей» может рассмотреть вопрос о проведении «выборов» в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь «палатки» Виталий Ермолович.

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в интервью «Интерфаксу», очередной избирательный фарс в Беларуси, скорее всего, пройдет с 9 по 30 августа.

Отметим, что в Беларуси просто критическое положение из-за эпидемии коронавируса. Согласно данным независимых экспертов, число заразившихся может составлять несколько сотен тысяч, число умерших — несколько тысяч.


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