Илону Маску и Граймс придется придумать для своего сына новое имя 2 7.05.2020, 18:18

Илон Маск и Граймс

Фото: Theo Wargo / Getty Images for Huffington Post

Известному бизнесмену указали на невозможность назвать новорожденного сына странным именем.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) не смогут назвать новорожденного сына странным именем X Æ A-12. Об этом в комментарии People рассказал юрист Дэвид Гласс (David Glass), занимающийся семейным правом, передает lenta.ru.

Он указал, что это не нелегально по законам штата Калифорния, где прошли роды, но власти не примут такое имя в официальных документах. «В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка», — подчеркнул Гласс.

По словам юриста, единственным исключением может служить апостроф, надстрочный знак в виде запятой, остальные символы невозможно ввести в систему. Он уверен, что если в свидетельстве о рождении родители укажут X Æ A-12, то документ откажутся принимать и попросят заполнить заявку заново.

«У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в которой не принято использование символов», — заключил Гласс.

Ранее пользователи Twitter обсудили необычное имя, которое Маск и Граймс дали своему ребенку. В сети стали шутить о том, как будет отличаться жизнь ребенка пары и его сверстников, а также сравнили его с пришельцем и роботом.

Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.