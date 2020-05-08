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«Президентские выборы» назначены на 9 августа

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  • 8.05.2020, 10:08
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«Президентские выборы» назначены на 9 августа

Такое решение озвучила так называемая «палатка».

«Президентские выборы» в Беларуси назначены на 9 августа, сообщает БелТА.

Такое решение озвучила так называемая «палата представителей».

Напомним, что сегодня председатель ЦИК Лидия Ермошина выступала перед «палаточниками» и предложила назначить «выборы» на 9 августа.

Ермошина заявила, что «политическое руководство» страны провело консультации с ЦИК, «палатой представителей». «В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», - сказала Лидия Ермошина.


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