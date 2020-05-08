«Президентские выборы» назначены на 9 августа 19 8.05.2020, 10:08

2,597

Такое решение озвучила так называемая «палатка».

«Президентские выборы» в Беларуси назначены на 9 августа, сообщает БелТА.

Такое решение озвучила так называемая «палата представителей».

Напомним, что сегодня председатель ЦИК Лидия Ермошина выступала перед «палаточниками» и предложила назначить «выборы» на 9 августа.

Ермошина заявила, что «политическое руководство» страны провело консультации с ЦИК, «палатой представителей». «В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», - сказала Лидия Ермошина.