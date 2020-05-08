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В Лиде задержали фельдшера» «скорой»

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  • 8.05.2020, 10:34
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В Лиде задержали фельдшера» «скорой»
Павел Палейчик

Ранее Павел Палейчик рассказал СМИ о проблемах в работе скорой помощи.

В Лиде задержали фельдшера Павла Палейчика, который рассказал СМИ о проблемах в работе "скорой помощи".

Поводом для задержания стало то, что Палейчик пришел на встречу с блогером Сергеем Тихановским. Теперь фельдшера обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.

В комментарии "Радыё Свабода" жена Палейчика Юлия рассказала, что муж вечером работал, был на вызове. Около 20:00 его вызвали по телефону в Лидский РОВД и оставили под стражей. 8 мая должен состояться суд.

Юлия Палейчик говорит, что по этому делу в Лиде задержали еще нескольких человек.

Ранее Палейчик рассказывал, что проблемы у него начались еще до встречи с Тихановским. В группе в "Вайбере" он возмутился тем, что к пациенту с подозрением на COVID-19 медиков послали без средств защиты. Потом фельдшер обратился к волонтерам с просьбой помочь респираторами.


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