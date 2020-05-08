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Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына

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  • 8.05.2020, 11:21
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Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla и его супруга назвали сына X Æ A-12.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube объяснил, как произносить имя его сына, которого он и супруга певица Граймс (Клэр Буше) назвали X Æ A-12, передает ria.ru.

Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику "лучшего во все времена" воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня "Архангел".

Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.


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