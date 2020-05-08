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Дмитрий Бондаренко: Лукашенко проводит эксперименты над людьми так же, как доктор Менгеле

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  • 8.05.2020, 14:02
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Дмитрий Бондаренко: Лукашенко проводит эксперименты над людьми так же, как доктор Менгеле
Нюрнбергский процесс.
Фото: National Archives, courtesy of USHMM/Raymond D’Addario

«Выборы» в период эпидемии проводить нельзя. Суд над преступниками обязательно состоится.

Лукашенковская «палатка» назначила проведение «президентских выборов» в Беларуси на 9 августа. Все это происходит на фоне резкого ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Беларуси. Независимые эксперты говорят, что СOVID-19 в Беларуси заразились около миллиона человек, количество умерших — несколько тысяч.

Ситуацию с «выборами» во время эпидемии в Беларуси сайту Сharter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Белорусская власть показывает свой преступный характер. Мы знаем, что в ряде цивилизованных стран выборы перенесены на более поздний срок. Делается все, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Для правящей клики в Беларуси выгодно, чтобы в то время, когда белорусы заняты в буквальном смысле этого слова выживанием, легким способом продолжить свои полномочия и узурпацию власти.

Из истории известно, что немецкие нацисты, японские военные преступники на оккупированных территориях проводили эксперименты с биологическим оружием на военнопленных и узниках концлагерей. Известен доктор Йозеф Менгеле, который стал олицетворением преступных экспериментов, когда узников лагерей (в том числе — детей) заражали и наблюдали, что с ними будет происходить.

Лукашенко действует точно так же, как фашист Менгеле. Только в отличие от немецких нацистов и японских военных преступников он проводит опыты на своем собственном населении и в значительно больших масштабах.

Белорусские власти отказываются выполнять рекомендации специалистов здравоохранения Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендовали отменить массовые мероприятия и ввести карантин.

Лукашенко и его подельники все делают наоборот — проводят парад и объявляют в пик эпидемии так называемую избирательную кампанию. Сегодня однозначно можно говорить о признаках геноцида в Беларуси. Для защиты собственных жизней белорусы имеют право на любые действия.

Сегодня ряд стран выставили юридические претензии правительству КНР за преступное утаивание информации об эпидемии коронавируса, приведшие к многочисленным смертям и огромному экономическому ущербу. Лукашенко не только скрывает информацию от граждан Беларуси, но и проводит спланированную политику по их массовому заражению, которая уже привела к огромному количеству погибших.

- В каком состоянии к «выборам» подходит власть и белорусское общество?

- Власти с помощью так называемых выборов пытаются отвлечь внимание от массовых смертей, которые уже невозможно скрывать. Многие специалисты говорят, что в Беларуси коронавирусом заражены около миллиона человек. Мы знаем, что статистика во всех странах примерно одинаковая и при заражении такого количества людей - не менее 20 тысяч человек умрут. Уже можно говорить о том, что в Беларуси умерло несколько тысяч человек.

Огромный удар нанесен по белорусской системе здравоохранения. Коронавирусом заражены тысячи медиков, многие из них умерли. Восполнить эти потери будет очень тяжело, а последствия будут носить долговременный характер.

Активная часть белорусского общества показала здравомыслие и способность к самоорганизации. Мы знаем, что идея Народного карантина возникла именно снизу и была поддержана лидерами оппозиции. Белорусы всячески сопротивляются безумным действиям властей и когда Лукашенко объявил 1 мая учебным днем для школьников, 95% белорусских родителей не пустили детей на занятия.

Люди интуитивно понимают, что Лукашенко сегодня действует так же, как немецкие нацисты и их союзники во время Второй мировой войны по отношению к мирному населению. При всей своей рассудительности и осторожности белорусы начинают активно сопротивляться тем, кто пытается их физически уничтожить. Такое не раз бывало в нашей истории.

- Во время «парламентских выборов» в прошлом году белорусские блогеры поставили вопрос «что дальше?» Есть ли ответ на этот вопрос сегодня?

- В ближайший месяц, во время разгара эпидемии в нашей стране, нужно максимально беречь здоровье и жизни наших родных, близких и друзей. Особенно — людей старшего поколения.

Поэтому нужен бойкот всяческих инициатив властей, которые ставят жизни людей под угрозу — парадов, субботников и так называемых выборов.

Далее необходимы коллективные действия в рамках кампании гражданского неповиновения диктатуре. Международное сообщество и законы будут на стороне белорусов: режим показал свой преступный характер всему миру. Если раньше мы слышали, что «диктатура в Беларуси достаточно мягкая, нет массовых убийств, как при других режимах», то сегодня абсолютно ясно что действия властей и их бездействие (например — невведение карантина) привели к тысячам и тысячам смертей.

Понимая угрозу для жизней, белорусы могут применять для своей защиты те методы, которые необходимы в данной ситуации: бойкот преступных приказов и мероприятий режима, неуплата налогов, забастовки, «итальянские забастовки» в случае, если обычная забастовка невозможна, подготовка массовых акций протеста в период, когда эпидемия пойдет на спад, сбор информации о преступлениях режима.

Ввиду того, что Лукашенко перешел к массовому убийству населения Беларуси, он должен быть отстранен от власти как можно быстрее — в течение нескольких месяцев.

- Есть ли в Беларуси здоровые силы, которые могли бы взять на себя такую ответственность?

- В нашей стране достаточно мужественных людей, способных возглавить протесты и войти в Правительство Национального Спасения.

Раньше под основной удар попадали представители оппозиции, гражданского общества и независимые журналисты. Нас увольняли с работ, исключали из университетов, мы шли в тюрьмы, наших лидеров убивали. Сегодня же Лукашенко развязал прямую войну против большинства белорусов.

Одной из целей властей в этой избирательной кампании является попытка втянуть в преступления, которые подпадают под определение геноцида, как можно большее количество людей. Одно дело — фальсификация выборов, другое — участие в геноциде. Это должны понимать все, начиная от чиновников самого высокого ранга и заканчивая учителями, которых будут тянуть в избирательные комиссии.

Однако ситуация такова, что те, кого Лукашенко хочет сделать палачами, сами автоматически становятся жертвами. Умирают военные, милиционеры, директора заводов, священники, чиновники и учителя. Вспышки заболеваемости начинаются именно после действий властей — отказа от карантинных мероприятий, призывов прийти в храм, репетиций парада, субботников.

Находящиеся у власти люди и те, кого хотят втянуть в эти преступные действия, уже понимают, что они сами находятся в группе риска. Мы видим стихийные действия белорусов по самозащите, cтепень возмущения белорусского общества действиями властей - огромная. Все это дает основания полагать, что планы Лукашенко провалятся.

Сегодня в оппозицию к режиму перешло абсолютное большинство населения, в том числе — часть властных структур, осознавшая, что Лукашенко смертельно опасен для них самих. Часть чиновников уже саботируют приказы режима и могут выступить против той узкой группы, которая организовала геноцид.

Мне кажется, что назначение даты «президентских выборов» ускоряет все процессы в Беларуси и развязка наступит этим летом. За организацию массовых убийств Лукашенко будет отстранен от власти и состоится международный суд над диктатором и его приспешниками.


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