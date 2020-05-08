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Владимир Зеленский: «Никогда снова» - самые важные слова в истории человечества и его будущего

  • 8.05.2020, 14:55
Владимир Зеленский: «Никогда снова» - самые важные слова в истории человечества и его будущего

Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область записал видеообращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, пишет korrespondent.net.

"В этот день Украина вместе со всем цивилизованным миром произносит "Never again" ("Никогда снова"). Сегодня это два самые важные слова в истории человечества и его будущего", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы не имеют права забыть какую цену заплатили предки, чтобы они имели возможность жить в таком мире.

Зеленский также привел страшные воспоминания участников Второй мировой, подчеркнув, что они не должны больше стать реальностью.

Президент Украины возложил цветы к "Вечному огню" и поставил зажженную лампаду у монумента погибшим во Второй мировой войне.

"В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность", - сказал Зеленский.

Он также призвал помолиться за души погибших и замученных, а также сказать своим прабабушкам и прадедушкам "без лишнего пафоса и помпы, про себя, в душе, "спасибо"".

Сегодня в Украине и в мире отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.


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