закрыть
8 мая 2020, пятница, 17:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Линас Линкявичюс: Коронавирус в Беларуси — проблема всего региона

3
  • 8.05.2020, 15:58
  • 2,377
Линас Линкявичюс: Коронавирус в Беларуси — проблема всего региона
Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы раскритиковал проведение парада в Беларуси.

Об этом министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс рассказал в интервью Delfi.

- Не знаю, было ли приглашение, но мы смотрим скептически на парад. В нынешнее время такие мероприятия выглядят странно. Мы этого не понимаем. Вчера я говорил по телефону со своим коллегой Владимиром Макеем по двум вопросам: о БелАЭС, потому что туда уже привезли первое ядерное топливо, и мы надеемся, что они проведут в жизнь рекомендации международных организаций до запуска станции, и второй вопрос - пандемия. У нас за сутки вчера было менее 10 зараженных, в Беларуси - более 900.

И это большая разница, несмотря на разницу в величине наших стран. И это нас настораживает. Тут проблема не только для них или для нас, тут проблема для всего региона. Мы хотели бы, чтобы они более ответственно относились к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу введения карантина, относительно парада, по поводу хоккейных и футбольных турниров. Разные взгляды на вещи, разные способы управления кризисом, и это настораживает. Но это наши соседи, мы пытаемся с ними разговаривать, делать это конструктивно, но есть такие моменты, с которыми не можем согласиться, но этом этом мы всегда говорим открыто и прямо.

Также глава МИД Литвы раскритиковал строительство БелАЭС и рассказал о поддержке позиции Вильнюса в других европейских странах:

- Нашу позицию понимают больше, чем раньше. Это не наши какие-то национальные капризы и пожелания. Есть рекомендации авторитетных ведомств, которые были направлены в Минск. Желательно, чтобы эти рекомендации были проведены в жизнь до запуска, а не потом, когда-нибудь. Это важно и для них, не только для нас. Они сами заявляют, что помнят Чернобыль, все эти трагедии… надеемся, помнят. Есть и экономический фактор: я убежден, этот объект для них не представляет выгоды, поскольку финансовую помощь, которую они получили от России, необходимо будет вернуть. А если объект не окупается, нет перспектив экспорта на запад, как планировалось - это проблема, а ведь еще долги возвращать надо. Это вообще российский геополитический проект на территории Беларуси. И внутри, я думаю, сами понимают, что все проводится не очень успешно. Мы надеемся, что в Беларуси поймут, что мы требуем этого не для себя, а для безопасности их граждан.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич