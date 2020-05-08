Линас Линкявичюс: Коронавирус в Беларуси — проблема всего региона 3 8.05.2020, 15:58

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы раскритиковал проведение парада в Беларуси.

Об этом министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс рассказал в интервью Delfi.

- Не знаю, было ли приглашение, но мы смотрим скептически на парад. В нынешнее время такие мероприятия выглядят странно. Мы этого не понимаем. Вчера я говорил по телефону со своим коллегой Владимиром Макеем по двум вопросам: о БелАЭС, потому что туда уже привезли первое ядерное топливо, и мы надеемся, что они проведут в жизнь рекомендации международных организаций до запуска станции, и второй вопрос - пандемия. У нас за сутки вчера было менее 10 зараженных, в Беларуси - более 900.

И это большая разница, несмотря на разницу в величине наших стран. И это нас настораживает. Тут проблема не только для них или для нас, тут проблема для всего региона. Мы хотели бы, чтобы они более ответственно относились к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу введения карантина, относительно парада, по поводу хоккейных и футбольных турниров. Разные взгляды на вещи, разные способы управления кризисом, и это настораживает. Но это наши соседи, мы пытаемся с ними разговаривать, делать это конструктивно, но есть такие моменты, с которыми не можем согласиться, но этом этом мы всегда говорим открыто и прямо.

Также глава МИД Литвы раскритиковал строительство БелАЭС и рассказал о поддержке позиции Вильнюса в других европейских странах:

- Нашу позицию понимают больше, чем раньше. Это не наши какие-то национальные капризы и пожелания. Есть рекомендации авторитетных ведомств, которые были направлены в Минск. Желательно, чтобы эти рекомендации были проведены в жизнь до запуска, а не потом, когда-нибудь. Это важно и для них, не только для нас. Они сами заявляют, что помнят Чернобыль, все эти трагедии… надеемся, помнят. Есть и экономический фактор: я убежден, этот объект для них не представляет выгоды, поскольку финансовую помощь, которую они получили от России, необходимо будет вернуть. А если объект не окупается, нет перспектив экспорта на запад, как планировалось - это проблема, а ведь еще долги возвращать надо. Это вообще российский геополитический проект на территории Беларуси. И внутри, я думаю, сами понимают, что все проводится не очень успешно. Мы надеемся, что в Беларуси поймут, что мы требуем этого не для себя, а для безопасности их граждан.