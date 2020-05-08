Людей на парад сгоняют со всей Беларуси 15 8.05.2020, 16:50

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Фото: AFP

Сообщения приходят из университетов, МВД и других организаций.

На "парад смерти" загоняют работников организаций, сотрудников МВД, учащихся, пишет Telegram-канал «Баста! .

"Белкоопсоюз. Нас загоняют на парад под угрозой увольнения. Конкретно сказали, что на парад нужно два человека из коллектива, чтобы каждый взял с собой друзей. Сегодня после обеда нужно перезвонить и всё уточнить", - пишет читатель из Минска

"Живем в Могилеве. Зять работает в МВД. Его в приказном порядке загоняют завтра в Минск на парад. А у него девять месяцев ребенку", - сообщает подписчик из Могилева.

"Каждая группа студентов Белорусского государственного медицинского университета должна выделить по два "смертника" на парад. Старосты обзванивают, всех, кого шантажируют общагой, кому просто деньги предлагают", - пишет студент БГМУ.

"Из Минского государственного лингвистического университета преподавателей в приказном порядке отправляют на парад 9 мая. Разнарядка по каждому факультету", - сообщает подписчик из Минска.

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