закрыть
8 мая 2020, пятница, 17:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Людей на парад сгоняют со всей Беларуси

15
  • 8.05.2020, 16:50
  • 5,140
Людей на парад сгоняют со всей Беларуси
Фото: AFP

Сообщения приходят из университетов, МВД и других организаций.

На "парад смерти" загоняют работников организаций, сотрудников МВД, учащихся, пишет Telegram-канал «Баста! .

"Белкоопсоюз. Нас загоняют на парад под угрозой увольнения. Конкретно сказали, что на парад нужно два человека из коллектива, чтобы каждый взял с собой друзей. Сегодня после обеда нужно перезвонить и всё уточнить", - пишет читатель из Минска

"Живем в Могилеве. Зять работает в МВД. Его в приказном порядке загоняют завтра в Минск на парад. А у него девять месяцев ребенку", - сообщает подписчик из Могилева.

"Каждая группа студентов Белорусского государственного медицинского университета должна выделить по два "смертника" на парад. Старосты обзванивают, всех, кого шантажируют общагой, кому просто деньги предлагают", - пишет студент БГМУ.

"Из Минского государственного лингвистического университета преподавателей в приказном порядке отправляют на парад 9 мая. Разнарядка по каждому факультету", - сообщает подписчик из Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич