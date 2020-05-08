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Минздрав насчитал 21101 заразившегося коронавирусом в Беларуси

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  • 8.05.2020, 17:28
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Минздрав насчитал 21101 заразившегося коронавирусом в Беларуси

Сколько же заразившихся на самом деле?

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране 21101 заразившийся COVID-19. Минздрав насчитал 121 умершего пациента.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

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