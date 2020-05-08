Минздрав насчитал 21101 заразившегося коронавирусом в Беларуси 2 8.05.2020, 17:28

1,348

Сколько же заразившихся на самом деле?

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране 21101 заразившийся COVID-19. Минздрав насчитал 121 умершего пациента.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.