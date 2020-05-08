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Пенсионные фонды РФ проиграли на бирже 37 миллиардов рублей накоплений россиян

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  • 8.05.2020, 18:06
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Пенсионные фонды РФ проиграли на бирже 37 миллиардов рублей накоплений россиян
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Падение цен на нефть и девальвация рубля ударила по российским пенсионным фондам.

Распродажа на Московской бирже в марте на фоне падения цен на нефть и девальвации рубля ударила по портфелям негосударственных пенсионных фондов, управляющих деньгами граждан на сумму почти 3 триллиона российских рублей, пишет finanz.ru.

Из-за «рыночной волатильности» пенсионные накопления у НПФ по итогам первого квартала сократились на 1,3%, до 2,822 трлн рублей, сообщил в пятницу Банк России. В денежном выражении фонды потеряли 37 млрд рублей. Их пенсионные резервы упали на 2%, или 28 млрд рублей, до 1,386 трлн рублей.

Самым существенным ударом оказалось падение стоимости акций - на 14,4%, до 151,8 млрд рублей. На фоне обвала котировки фонды пошли на фиксацию убытков, продав подешевевшие акции и переложи в средства в менее рискованные инструменты - в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок репо.

Резко - на 21,7%, до 165,8 млрд рублей - вырос объем операций обратного репо: НПФ продавали ценные бумаги с обязательством последующего выкупа.

Негативные рыночные факторы повлияли на инвестиционные портфели НПФ значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом, подчеркивает ЦБ. Так, индекс МосБиржи за квартал просел на 17,6%, а индекс RGBI, отслеживающий цены государственных облигаций, - на 2,4%.

Это связано с преобладанием в портфелях долговых инструментов (корпоративных облигаций и ОФЗ), объясняет центробанк. Чуть больше четверти из них (27,8%) фонды держат до погашения, из-за чего они оцениваются не по рынку, а по амортизированной стоимости.

В условиях пандемии фонды продолжают бесперебойно выплачивать пенсии, причем в большинство НПФ клиенты обращаются за назначением пенсий дистанционно, подчеркивает ЦБ.

В структуре вложений пенсионных накоплений по-прежнему преобладают корпоративные облигации (52%, или 1,468 трлн рублей) и государственные ценные бумаги (29,9%, или 844 млрд рублей).

В портфелях пенсионных резервов за квартал заметнее всего снизилась стоимость ОФЗ - на 13,7%, до 156,9 млрд рублей, в первую очередь из-за погашения выпуска, присутствующего в портфелях большинства фондов.

Стоимость акций в портфеле пенсионных резервов сократилась менее значительно, чем в пенсионных накоплениях, - на 3,6%, до 153,8 млрд рублей: на фоне рыночной «просадки» фонды в I квартале нарастили позиции в акциях в портфеле пенсионных резервов.

Кроме того, НПФ в условиях волатильности увеличили инвестиции пенсионных резервов в корпоративные облигации: их стоимость выросла на 2,4%, до 644 млрд рублей, они остаются основным объектом вложений и пенсионных резервов (46,5% портфеля).


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