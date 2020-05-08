В Беларуси пациентов с симптомами коронавируса отказываются тестировать 7 8.05.2020, 19:37

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Фото: ТАСС

Речи о выявлении контактов первого уровня и их изоляции также не идет.

На этой неделе «Салідарнасці» стало известно о случаях отказов медиков направлять больных с симптомами коронавируса на тестирование – в Минске, Заславле и Барановичах.

Несмотря на тяжелое состояние больных (в том числе, высокую температуру и утрату обоняния) сотрудники скорой помощи и участковые терапевты заявляют им, что тесты берутся только у приехавших из-за границы или тех, кто официально (на бумаге) является контактом первого уровня.

При этом больным не ставят диагноз «коронавирус». Как правило, пациентов с пневмониями отправляют лечиться домой. Даже при плохом самочувствии многих в больницу не забирают. В одном из случаев сотрудник скорой помощи в Барановичах сообщил по телефону, что попасть в стационар и сдать там тест на коронавирус можно только при условии, если температура будет превышать 39 градусов от трех до пяти дней.

О возможных причинах такого положения дел рассказала читательниц:

«Участковый терапевт сказал знакомой, что по приказам Минздрава в амбулаторных условиях мазок берется только у контактировавших с больными или выписанных из стационара с COVID-19 для контроля излеченности.

Двусторонние пневмонии средней тяжести не везут в больницу – там нет мест.

Врачи так действуют не по своей инициативе – это приказы Минздрава!

Соответственно, больного (если он не «контакт» и не приехал из-за рубежа) Минздрав de facto запрещает тестировать на COVID-19. Даже если симптомы, как говорится, налицо.

Если человеку становится хуже, его везут в больницу. Но до этого он мирно гуляет (если в состоянии, конечно), отоваривая вирусом всех подряд».

Читательница также отметила: «Врачам, которые работают с COVID, положены доплаты за работу с зараженными больными. А если нет возможности сделать анализ больному и подтвердить COVID-19, «значит и коронавируса нет». То есть врачу-терапевту на участке можно не доплачивать и не выдавать средства индивидуальной защиты… Не топите наших врачей. Они сейчас даже не между двух огней, они просто в адском пламени».

Связаться с представителями Минздрава и получить комментарий по этому поводу журналистам не удалось.

Стоит обратить внимание, поскольку больным не ставят диагноз «коронавирус», то их близкие и коллеги не признаются контактами первого уровня, не изолируются и могут активно распространять вирус среди других.