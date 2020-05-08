закрыть
8 мая 2020, пятница, 22:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пациентов с симптомами коронавируса отказываются тестировать

7
  • 8.05.2020, 19:37
  • 4,236
В Беларуси пациентов с симптомами коронавируса отказываются тестировать
Фото: ТАСС

Речи о выявлении контактов первого уровня и их изоляции также не идет.

На этой неделе «Салідарнасці» стало известно о случаях отказов медиков направлять больных с симптомами коронавируса на тестирование – в Минске, Заславле и Барановичах.

Несмотря на тяжелое состояние больных (в том числе, высокую температуру и утрату обоняния) сотрудники скорой помощи и участковые терапевты заявляют им, что тесты берутся только у приехавших из-за границы или тех, кто официально (на бумаге) является контактом первого уровня.

При этом больным не ставят диагноз «коронавирус». Как правило, пациентов с пневмониями отправляют лечиться домой. Даже при плохом самочувствии многих в больницу не забирают. В одном из случаев сотрудник скорой помощи в Барановичах сообщил по телефону, что попасть в стационар и сдать там тест на коронавирус можно только при условии, если температура будет превышать 39 градусов от трех до пяти дней.

О возможных причинах такого положения дел рассказала читательниц:

«Участковый терапевт сказал знакомой, что по приказам Минздрава в амбулаторных условиях мазок берется только у контактировавших с больными или выписанных из стационара с COVID-19 для контроля излеченности.

Двусторонние пневмонии средней тяжести не везут в больницу – там нет мест.

Врачи так действуют не по своей инициативе – это приказы Минздрава!

Соответственно, больного (если он не «контакт» и не приехал из-за рубежа) Минздрав de facto запрещает тестировать на COVID-19. Даже если симптомы, как говорится, налицо.

Если человеку становится хуже, его везут в больницу. Но до этого он мирно гуляет (если в состоянии, конечно), отоваривая вирусом всех подряд».

Читательница также отметила: «Врачам, которые работают с COVID, положены доплаты за работу с зараженными больными. А если нет возможности сделать анализ больному и подтвердить COVID-19, «значит и коронавируса нет». То есть врачу-терапевту на участке можно не доплачивать и не выдавать средства индивидуальной защиты… Не топите наших врачей. Они сейчас даже не между двух огней, они просто в адском пламени».

Связаться с представителями Минздрава и получить комментарий по этому поводу журналистам не удалось.

Стоит обратить внимание, поскольку больным не ставят диагноз «коронавирус», то их близкие и коллеги не признаются контактами первого уровня, не изолируются и могут активно распространять вирус среди других.


популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов