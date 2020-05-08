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Число смертей от коронавируса в США превысило 75 тысяч

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  • 8.05.2020, 19:54
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Число смертей от коронавируса в США превысило 75 тысяч
Фото: Getty Images

В США регистрируют в среднем по 2 тысячи смертей в день.

Число смертей от нового коронавируса в США превысило 75 000, подсчитали в агентстве Reuters, передает «Голос Америки».

В Соединенных Штатов, которые стали эпицентром пандемии, с середины апреля регистрируют в среднем по 2 000 смертей в день, несмотря на усилия, призванные замедлить распространение вируса.

Общее количество случаев в США превысило 1,25 миллиона, и число новых случаев продолжает расти во многих штатах, в том числе в Иллинойсе, Мэриленде, Миннесоте, Теннесси, Техасе, Вирджинии и Висконсине, свидетельствуют подсчеты Reuters и анализ исторических данных проекта COVID Tracking Project.


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