Финские ученые создали новый материал толщиной в 1 атом 8.05.2020, 20:33

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иллюстрационное Фото

Он поможет в создании суперкомпьютеров.

Ученые из университета Аалто в Финляндии впервые смогли создать и сформировать так называемый 2D материал толщиной всего в 1 атом, пишет сайт euro-pulse.ru.

В природе такие материалы не встречаются, а самый известный из искусственных 2D материалов – это графен, состоящий из атомов углерода. Финские ученые работали с сульфидом молибдена, из него им удалось создать материал площадью в 1 квадратный сантиметр.

2Dматериалы таких размеров уже можно использовать в производстве. Например, в микросхемах они сильно увеличат производительность благодаря сверхвысокой проводимости. Такие микросхемы могут стать основой квантовых суперкомпьютеров. А в оптоволокне 2D материалы могут значительно увеличить скорость передачи данных.

Необычные свойства 2D материалов — например, сверхпроводимость и оптическая проводимость — проявляются, если наложить один слой материала на другой под определенным углом. Это и удалось сделать исследователям из университета Аалто. Раньше ученым удавалось создавать подобные материалы лишь очень маленькой площади — значительно меньше, чем толщина человеческого волоса.

Исследователи считают, что хотя до промышленного применения материал должен пройти еще множество испытаний, их открытие имеет все шансы изменить электронику.