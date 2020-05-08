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Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000 человек

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  • 8.05.2020, 22:11
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000 человек
Иллюстрационное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19.

В Москве число умерших с COVID-19 достигло 1010 человек, сообщает «Новая газета» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — рассказали в нем.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом и умершим с ней. В столице 92 522 человека с подтвержденным COVID-19. С 12 мая в городе вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте.


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