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В Минске коронавирус «накрыл» сразу две соседние многоэтажки

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  • 9.05.2020, 8:59
  • 4,808
В Минске коронавирус «накрыл» сразу две соседние многоэтажки

Частота визитов «скорой» шокировала жителей двора.

На улице Балтийской в Минске несколько очагов заражения Covid-19 обнаружено в соседних многоэтажных домах, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Минск, улица Балтийская, 4. Из пятого подъезда выходили, в прошлый раз приезжали в третий и второй. Вышла на улицу с дочкой, уже из дома по адресу Балтийская, 8 выходят. Это одноподъездный дом, 22 этажа», - пишет читательница.

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