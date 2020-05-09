В Минске коронавирус «накрыл» сразу две соседние многоэтажки

В Минске коронавирус «накрыл» сразу две соседние многоэтажки1
- 9.05.2020, 8:59
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Частота визитов «скорой» шокировала жителей двора.
На улице Балтийской в Минске несколько очагов заражения Covid-19 обнаружено в соседних многоэтажных домах, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Минск, улица Балтийская, 4. Из пятого подъезда выходили, в прошлый раз приезжали в третий и второй. Вышла на улицу с дочкой, уже из дома по адресу Балтийская, 8 выходят. Это одноподъездный дом, 22 этажа», - пишет читательница.
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