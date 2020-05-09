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Разведслужба Германии представила свои выводы о создании коронавируса в уханьской лаборатории

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  • 9.05.2020, 10:04
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Разведслужба Германии представила свои выводы о создании коронавируса в уханьской лаборатории

Доклад заслушали депутаты Бундестага.

"Китай и США спорят о происхождении возбудителя. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила свои выводы о том, действительно ли вирус был создан в лаборатории", - сообщает немецкое издание Handelsblatt (перевод - inopressa.ru).

"Согласно обвинению американцев, коронавирус "сбежал" из китайской лаборатории. Китайцы это опровергают и даже оспаривают то, что возбудитель появился в Китае. Недавно представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь утверждал, что вирус в страну завезла армия США".

"В Берлине Федеральная разведывательная служба (BND) на этой неделе проинформировала депутатов о своих выводах. BND говорит об "информационной войне" между Вашингтоном и Пекином. Доказательств утверждения, что вирус был создан в лаборатории, у спецслужбы, по ее словам, нет. Исследователи считают наиболее вероятным, что вирус передался человеку от летучих мышей на китайском рынке диких животных. Но и это пока остается теорией", - говорится в статье.

"В бундестаге партия СвДП хочет задействовать комиссию по расследованию. По ее мнению, федеральное правительство должно "выступить за созыв международной рабочей группы по расследованию происхождения и распространения SARS-CoV-2 в Китае как исходной точке пандемии", говорится в проекте заявления, который фракция примет на следующей неделе. В рабочую группу "должны войти независимые эксперты, и она должна быть наделена значительными полномочиями", - передает издание.

"В расследовании заинтересован весь мир, подчеркивает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Однако заниматься им, по его мнению, должна наука, а не политика. Также и Франция придерживается неоднозначной позиции. Хотя президент Эммануэль Макрон говорит, что есть вопросы, на которые может ответить только Китай, Париж хочет избежать открытой конфронтации с Пекином из-за зависимости от поставок медицинских товаров из Китая".

"Во фракциях немецкого правительства требование о созыве комиссии, наоборот, встретило поддержку. Поведение Китая нельзя назвать вызывающим доверие, сказал в разговоре с Handelsblatt Норберт Реттген, председатель комитета бундестага по внешней политике: "После острой фазы борьбы с пандемии международное сообщество должно настоять на независимом расследовании, которое будет посвящено происхождению вируса и его распространению".

"Также Юрген Хардт, депутат от ХДС, занимающийся вопросами внешней политики, высказался в поддержку "независимого и прозрачного международного расследования, возможно, под руководством ВОЗ". В четверг Китай благосклонно воспринял то, что ВОЗ изучит происхождение вируса. Однако на проведение независимого расследования Пекин пока не дал согласия", - отмечает издание.

"Насколько щекотлива эта тема, показывает спор вокруг совместной статьи, написанной послами европейских стран в Пекине по случаю 45-летия дипломатических отношений между Китаем и Европой. Как удалось узнать Handelsblatt, китайское министерство иностранных дел подвергло цензуре часть статьи: указание на то, что коронавирус появился в Китае и затем распространился по остальному миру за последние три месяца, было вычеркнуто", - передает Handelsblatt.


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