закрыть
9 мая 2020, суббота, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Марьиной Горке задержали оператора телеканала «Белсат»

5
  • 9.05.2020, 10:10
  • 3,725
В Марьиной Горке задержали оператора телеканала «Белсат»
Фото: «Белсат»

Связи с Александром Борозенко нет, его телефон недоступен.

Утром 9 мая задержали оператора «Белсата» Александра Борозенко. Об этом он сам сообщил редакции в 8:49 утра. Сейчас Борозенко находится в Пуховичском РОВД в Марьиной Горке. Его телефон недоступен.

Дежурный Пуховичского РОВД сказал, что в отделение кого-то доставили, но пока что идет разбирательство и он не знает фамилий людей. Предложил позвонить через час.


популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов