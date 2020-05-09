В Марьиной Горке задержали оператора телеканала «Белсат» 5 9.05.2020, 10:10

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Фото: «Белсат»

Связи с Александром Борозенко нет, его телефон недоступен.

Утром 9 мая задержали оператора «Белсата» Александра Борозенко. Об этом он сам сообщил редакции в 8:49 утра. Сейчас Борозенко находится в Пуховичском РОВД в Марьиной Горке. Его телефон недоступен.

Дежурный Пуховичского РОВД сказал, что в отделение кого-то доставили, но пока что идет разбирательство и он не знает фамилий людей. Предложил позвонить через час.